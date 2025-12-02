"취업 안 되니 창업이라도?"…막상 청년들에겐 시작조차 '부담'

미취업 청년 65%, 창업 가능성 열어둬도 현실 부담감 커

자금·인력 지원 강화가 의향 제고에 가장 효과

미취업 청년 10명 중 3명은 창업 의향을 갖고 있다는 조사 결과가 나왔다. 이들의 관심 창업 분야로는 외식, 소매업 등이 절반 이상을 차지했다. 하지만 창업환경에 대한 부정적 인식과 실패 부담 등으로 실제 창업까지 이어지기는 어려운 것으로 나타났다.

한국경제인협회(한경협)는 시장조사 전문 기관인 모노리서치에 의뢰해 전국 미취업 청년 1002명을 대상으로 실시한 ‘미취업 청년의 창업 실태 및 촉진 요인 조사’ 결과를 2일 발표했다.

지난 11월 서울 강남구에서 열린 프랜차이즈 창업박람회에서 방문객들이 전시장을 둘러보고 있다. 연합뉴스

조사 결과에 따르면 미취업 청년의 창업 의향 중 ‘높음’ 응답 비율은 27.6%로 집계됐다. ‘보통’ 응답(37.8%)까지 포함하면 10명 중 6명(65.4%)은 창업 가능성을 배제하지 않고 있는 것이다.

창업 의향이 높다는 응답자에게 그 이유를 묻자 ‘자신의 아이디어 실현’(39.1%), ‘소득 증가 가능성’(35.1%) 등의 순으로 답이 나왔다.

이들의 관심 창업 분야로는 외식, 소매업 등 일반 서비스업(55.4%) 이 가장 많았다. 이어 지식 서비스업(22.1%), AI 등 IT 기반 산업(9.1%) 등이 뒤를 이었다.

서울 종로구 광화문역 인근 건물에 위치한 커피 전문점에서 시민들이 음료를 주문하고 있다. 연합뉴스

하지만 창업환경에 대한 부정적 인식이 50.8%로 긍정적 인식(17.2%)의 3배에 달하는 등 창업을 뒷받침할 환경은 아쉽다는 의견이 많았다.

창업에 대한 호감도에 비해 실제 창업 의향도 낮은 것으로 나타났다.

창업에 대한 호감도를 묻는 말에 ‘높음’과 ‘보통’ 응답은 각각 39.4%, 43.2%였지만 실제 창업 의향은 ‘높음’과 ‘보통’ 응답이 각각 이보다 낮은 27.6%, 37.8%에 그쳤다.

시행 중인 창업지원 정책 중에서는 ‘자금 및 인력 지원’ 창업 의향을 가장 크게 끌어올리는 요인으로 조사됐다.

해당 정책을 강화할 경우 창업 의향이 높아진다는 응답은 66.6%로, 모든 항목 중 가장 높은 효과를 보였다.

사진=뉴시스

이어 글로벌 진출 지원(55.6%), 창업 공간 지원(54.5%), 창업 관련 행사(53.3%), 창업 교육(52.3%) 순으로 창업 의향 제고 효과가 큰 것으로 나타났다.

AI 교육 확대 시 창업 의향을 묻는 말에는 전체 응답자의 과반(50.4%)이 창업 의향이 높아진다고 말했다. 다만 응답자 중 취업이나 창업을 위한 AI 활용 교육을 전혀 경험하지 않은 비율은 53.6%에 달했다.

실패에 포용적인 기업가정신 문화가 확산하면 본인의 창업 의향이 상승할 것이란 응답도 48.3%에 달했다. 그렇지 않다는 응답(12.2%)의 4배였다.

한편 고학력 20·30대 장기 백수 규모가 13개월 만에 최대를 기록했다.

국가데이터처 마이크로데이터에 따르면 4년제 대학 졸업 이상인 20·30대 중 6개월 이상 일을 찾지 못한 ‘장기 실업자’는 3만5000명으로 집계 됐다. 지난해 9월(3만6000명) 이후 13개월 만에 가장 많다. 구직 활동을 한 이들로만 집계한 수치여서 고학력 장기 백수는 훨씬 더 많을 수 있다. 학업 또는 ‘쉬었음’ 등을 이유로 일하지 않는 30대 이하 비경제활동인구는 지난 10월 기준 534만5000명이다. 1~10월 평균 청년층(15~29세) 고용률도 45.13%로, 1~10월 기준 3년 연속 하락했다.