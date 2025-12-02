소비자물가 두 달 연속 2.4%↑… 고환율에 석유류 5.9%↑

소비자물가 상승률이 두달 연속 2% 중반대를 기록했다. 농축수산물이 5%대 상승률을 보이며 전체 상승세를 이끌었고 가공식품 등도 가파르게 상승했다.

국가데이터처가 2일 발표한 ‘11월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자 물가지수는 117.20(2020년=100)으로 1년 전보다 2.4% 올랐다. 지난 10월(2.4%)과 동일한 상승폭이다. 지난 6∼7월 2%대를 기록했던 물가상승률은 8월 1.7%로 내렸다가 9월 2.1%로 올라서면서 3개월째 2%대를 이어가고 있다.

서울 동대문구 청량리 청과물시장에서 시민들이 사과와 배를 구입하고 있다. 뉴스1

농축수산물 물가가 5.6% 뛰며 전체 물가를 0.42% 끌어올렸다.

공업제품은 2.3% 올랐다. 빵(6.5%)과 커피(15.4%) 등의 상승세가 지속되면서 가공식품에서 3.3% 올랐다.

석유류도 5.9% 오르며 물가 상승세를 견인했다. 국제유가는 하락했지만, 유류세 인하폭이 축소된 데다 고환율 요인까지 반영되면서 석유류 물가상승폭이 커졌다.

자주 구매하는 품목 위주로 구성돼 체감물가에 가까운 생활물가지수는 2.9% 상승했다. 작년 7월(3.0%) 이후 1년4개월 만에 가장 높은 상승폭이다. 어류·조개류가 속한 신선어개·채소·과실 등 기상 조건에 따라 가격 변동이 큰 품목으로 구성된 신선식품지수는 4.1% 올랐다.

근원물가 지표인 농산물 및 석유류 제외지수는 2.3% 올랐다.

경제협력개발기구(OECD) 방식의 근원물가 지표인 식료품 및 에너지 제외지수는 2.0% 상승했다.