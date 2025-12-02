5000여개 유통망 보유 ‘초고속 성장’ 형지엘리트, 로봇시장 진출 선포

“시니어 시장, 형지가 오랜 시간 쌓아온 차별화된 역량 보여줄 수 있는 곳”

형지엘리트(대표이사 최준호)가 불과 3년 만에 매출이 3배 이상 폭증하며, 강력한 성장 궤도에 올라선 가운데, 현재 호조세를 보이는 주력 사업인 ‘워크웨어’를 기반으로 '시니어 웨어러블 로봇' 분야에 본격 진출해 성장을 가속화한다고 2일 밝혔다.

형지엘리트의 제25기 1분기(2025.07~2025.09) 연결 기준 매출액은 446억원으로, 이는 불과 3년 전인 제22기(2022.07~2022.09) 1분기 매출(116억 원) 대비 약 4배 성장한 수치이다. 개별 기준 연매출은 24기(2024.07~2025.06) 1649억원으로, 3년 전인 21기(2021.07~2022.06) 536억원 대비 3배가량 수직 상승했다.

이처럼 강력한 성장 기반을 다진 형지엘리트는 스포츠 상품화와 워크웨어에 이은 신성장 동력으로 로봇 분야를 낙점했다. 5천여 개의 세계 최다 시니어 특화 유통망을 활용해 향후 폭발적 성장이 예상되는 '시니어 웨어러블 로봇' 시장에 본격 진출하며 고속 성장을 더욱 가속화할 계획이다.

워크웨어 분야의 독보적 경쟁력과 제품 혁신 역량을 바탕으로, 형지그룹이 가진 시니어 유통 분야의 노하우를 결합해, 6조원 규모 성장이 전망되는 시니어 웨어러블 로봇 시장에서 주도권을 선점하겠다는 전략이다. 이러한 전략 실현의 첫 단계로 ‘형지로보틱스(hyungjiROBOTICS)’ 상표권을 출원하며 본격적인 출사표를 던졌다.

‘시니어 웨어러블 로봇’ 기술은 노화로 인해 기능이 저하된 관절이나 근육을 보조해 신체 움직임을 돕는 착용형 로봇 기술이다. 급속한 고령화 사회로 진입하면서 시니어층의 일상생활과 삶의 질 향상을 위한 기술로서 높은 주목을 받고 있다.

이러한 웨어러블 로봇 기술은 이미 산업 현장에 속속 도입되고 있다. 형지엘리트 역시 관련 기술을 보유한 기업들과의 협력으로 웨어러블 로봇 기술을 활용한 작업복과 특수복 개발 및 상용화 초읽기에 들어간 상황이다. 형지엘리트의 워크웨어 브랜드 윌비워크웨어는 기존의 방한, 냉감, 스트레치 기능 강화를 넘어서 AI 기반 웨어러블 센서와 로봇 기술을 결합한 차세대 워크웨어 제품 개발을 발 빠르게 추진하고 있다

형지그룹은 국내 2,000여 개 시니어 특화 오프라인 매장을 운영하며 안정적인 유통망을 확보하고 있을뿐만 아니라, 글로벌 파트너사의 3,000여 개 유통망까지 더해 세계 최다 수준인 약 5,000여 개의 시니어 특화 유통망을 보유하고 있다. 형지엘리트는 시니어 웨어러블 로봇 제품이 상용화될 경우, 압도적인 유통망을 기반으로 시장을 가장 빠르게 선점할 것이라는 강한 자신감을 내비치고 있다.

실제 최근 독일 뒤셀도르프에서 개최된 세계 최대 산업안전보건박람회 'A+A 2025'에 참가하며 글로벌 무대에서도 앞서가는 품질과 기술력을 선보여 박람회를 찾은 업계 관계자와 바이어들에게 높은 호응을 얻었다.

또한 최근에는 그룹의 미래사업총괄로 두산 출신 이준길 사장을 영입하며, 웨어러블 로봇 사업 진출에도 더욱 속도를 붙이게 됐다. 이준길 사장은 두산에서 10여 년간 임원으로 활동하며, 두산밥캣, 두산밥콕 등 굵직한 글로벌 M&A를 성공적으로 주도하고 신사업·글로벌 사업 재편에 핵심 역할을 수행해 왔다. 그룹의 전폭적인 지지 속에서 추진될 이번 첨단 사업에서도 이 사장의 노하우가 성공 요인으로 작용할 것이라 기대하고 있다.

형지엘리트 관계자는 "신사업을 중심으로한 현재의 가파른 성장세를 이어가기 위해 신사업으로 ‘시니어 웨어러블 로봇’ 사업을 추진하게 됐다"라고 밝히며, "시니어 시장은 무한한 가능성을 가진 시장이자 형지가 오랜 시간 쌓아온 차별화된 역량을 보여줄 수 있는 시장인만큼 특화된 유통 거점을 활용해 접근성 확대하며, 시장에서 확실한 우위를 선점하겠다”고 포부를 밝혔다.