이은진의 ‘에스파냐 이야기’ (41회) 코르도바 : 안달루시아의 심장

멀고도 가까운 나라 스페인

안달루시아의 심장이자 꽃의 도시 코르도바. 이 도시는 재스민과 오렌지 꽃향기가 항상 감돈다. 특히 봄에 가장 아름다우며, 5월은 코르도바의 다양한 전통 축제가 열린다. 꽃과 함께 안달루시아를 대표하는 것은 플라멩코다. 플라멩코는 18세기에 시작됐고, 안달루시아 민속을 상징하는 동시에 스페인에서 가장 유명한 예술 표현 형태이다. 2010년 유네스코 인류무형유산에 등재됐다. 플라멩코는 칸테라고 불리는 노래와 바일레라고 불리는 춤이 결합한 종합예술이다. 칸테는 플라멩코 기타 반주뿐만 아니라 캐스터네츠, 즉 ‘엘 카혼’이라고 불리는 타악기, 박수, 발꿈치로 박자를 맞춘다.

플라멩코 공연 사진. 필자 제공

코르도바는 구시가지가 유네스코 세계유산으로 지정됐다. 구시가지에서 가장 유명한 것은 대모스크다. 코르도바의 역사적인 중심지에 있는 모스크 대성당은 스페인의 아름다운 무슬림 예술 작품 중 하나이다. 785년 무슬림인 에미르 압둘라흐만 1세가 고대 서고트족의 산 비센테 교회 터에 건립했다. 이 모스크는 이후 여러 세기에 걸쳐 증축됐다. 압둘라흐만 3세는 새로운 첨탑(미나렛)을 건설했고, 961년 알-하캄 2세는 건축물을 더 확장하고 기도 공간인 미흐라브를 만들었다. 마지막 보수 공사는 987년 알-만수르 때였다. 이때 공사를 통해 내부는 이중 아케이드와 말굽 아치가 있는 아름다운 기둥을 추가로 건립했다. 1523년 가톨릭이 코르도바를 정복한 후 이곳을 모스크에서 대성당으로 개조했다. 무슬림 때 만든 미흐라브에 대리석으로 만든 비잔틴 모자이크로 추가 장식했다.

코르도바 모스크 내부 사진. 필자 제공

로마 다리 사진. 필자 제공

모스크 대성당 바로 옆에는 구시가지 유네스코 세계유산에 포함된 로마 다리가 있다. 강과 코르도바 로마 다리가 있는 모스크 대성당의 전망은 코르도바에서 아름다운 광경 중 하나이다. 특히 해 질 녘에 방문하는 것을 추천한다. 마지막 햇살이 남아돌 표면이 짙은 황금빛 붉은색으로 빛날 때 장관이다. 이 다리는 서기 1세기에 처음 지어졌지만, 그 이후로 여러 번 재건되었으며, 현재의 모습은 주로 중세 시대에 만들어졌고, 가장 최근의 개축은 1876년에 이루어졌다. 다리에는 16개의 아치가 있는데, 그중 4개는 뾰족하고 나머지는 반원형이다. 난간을 따라 한쪽 중간쯤에는 베르나베 고메스 델 리오가 만든 16세기 산 라파엘 동상이 있다.

유대인 지구 골목 사진. 필자 제공

1994년 유네스코 세계유산으로 지정된 유대인 지구로 발걸음을 옮긴다. 유대인 지구는 모스크 대성당 맞은 편에 있다. 유대인 거리는 그 초입에 있는 말부르게테 문에서부터 시작된다. 좁고 매력적인 골목길이 미로처럼 얽혀 있다. 유대인 지구는 성벽으로 둘러싸인 구역으로 도시의 나머지 부분과 분리되어 있다. 이는 유대인 지역의 주민들을 고립시키는 동시에 가톨릭인의 공격을 막아주는 역할을 하기도 하였다. 하지만 모든 유대인이 이 구역에 살았던 것은 아니었다.

유대인 지구 시나고그 내부 사진. 필자 제공

유대인 지구 골목을 돌아보다 여유가 있다면 유대교 회랑인 시나고그에 방문하기를 권한다. 유대교 신도가 모이고 종교의식을 갖는 곳이다. 이 시나고그는 유대인 지구 중심부에 있고, 안달루시아 지역에서 유일무이한 건물이다. 스페인 전체에서도 톨레도와 함께 가장 잘 보존된 중세 시대 시나고그 세 채 중 하나이다. 이 건물은 1314년에서 1315년 사이에 건축되었다. 작은 안뜰은 좁은 현관으로 이어지고 오른쪽 계단은 여성 전용 구역으로 이어진다. 그 앞에는 직사각형 모양의 메인 홀이 있으며, 무데하르 양식의 식물 모티프로 장식되어 있다. 이후 알함브라 칙령에 따라 유대인들이 1492년에 추방되면서 이 건물은 처음에는 병원으로, 마지막으로 유아 학교로 사용되었다. 19세기 말에는 국립 기념물로 지정되었다. 즉 우리나라의 국보에 해당한다.

유대인 지구와 같은 구시가지에서는 타파스가 유명하다. 대표적인 타파스 종류는 살모레호(차가운 토마토수프), 플라멩킨(빵가루를 입혀 튀긴 돼지고기 롤), 꿀을 곁들인 가지, 만사모라(차가운 아몬드 수프), 로스 페드로체스의 이베리아 햄, 수에로스의 치즈 등이 있다. 꼭 들러서 맛보시기를 강력히 추천한다.

이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트