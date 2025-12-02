中서 한국 군·경찰복 코스프레 유행?…“공권력에 예의 지켜라”

중국인들이 한국 군복 및 경찰 제복을 코스프레하는 영상이 현지 사회관계망서비스(SNS)에서 확산하며 ‘공권력 조롱’ 논란이 일고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 2일 자신의 페이스북에 “최근 중국에 거주하는 많은 한국인이 제보해줘서 알게 됐다”면서 현지 SNS 게시물을 캡처해 올렸다.

서경덕 성신여대 교수 페이스북 캡처

게시물에는 한국 경찰 제복과 군인 전투복을 입은 미상의 인물이 등장한다. 이들이 관련 물품을 어떤 경로로 습득했는지는 알려지지 않았다.

서 교수는 “찾아보니 한국 군복 및 경찰 제복을 입고 기이한 행동을 벌이는 많은 영상이 퍼지는 걸 확인할 수 있었다”며 “이런 어이없는 행위가 중국 SNS에서 영상 및 사진으로 널리 전파되는 것을 어서 빨리 막아야 한다”고 강조했다.

그는 “한국뿐만 아니라 중국에서도 군복 및 경찰 제복을 무단으로 제작하거나 유통하는 행위는 법적인 처벌 대상”이라며 “무엇보다 한 나라의 공권력을 희화화한다는 것은 그 나라의 신뢰도를 하락시키는 행위다. 자칫 한국 군복 및 경찰 제복을 입고 사칭 범죄가 일어난다면 국가 이미지에도 큰 타격을 입을 수밖에 없다”고 설명했다.

서 교수는 “그러니 한국 군·경은 중국 공안과 협조해 유사 상황이 발생하지 않도록 조치를 취해야만 할 것”이라며 “중국 네티즌은 더 이상 한국 공권력 조롱을 멈추고 다른 나라에 대한 기본적인 예의를 갖추길 바란다”고 덧붙였다.