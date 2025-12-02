‘연예인병 감별사’ 딘딘, “민수는 초기야”...정의내린 연예인병은?('피식쇼')

30일 방영된 유튜브 채널 ‘피식대학’의 ‘피식쇼’에 딘딘이 출연했다. 그는 프로그램 패널들의 연예인병을 진단하며 ‘연예인 병’을 정의 내렸다.

그는 패널인 민수를 가리키며 “재형은 1기다. 초기다”라고 선고했다. 이유는 그를 5km 마라톤하는 곳에서 봤는데 되게 많은 사람들이랑 어울리려고 했기 때문이라고 밝혔다.

민수는 “오해하고 있다”고 부정했지만 딘딘은 “옛날에는 아무도 나를 모르지만 사람들이 알아보는게 행복한 걸 느끼는 거다. 그래서 잘 나가는 인플루언서들한테 말을 걸기도 한다”며 말을 이어갔다.

또 “카메라가 돌면 달라지거나 인스타 팔로우 등 인맥을 쌓으려고 하면 1이다”고 덧붙였다.

딘딘이 연예인병을 설명하고 있다. 피식대학

패널 용주는 자신과 재형도 연예인병에 걸린 것 같냐고 물었다. 딘딘은 “2.5기이다”며 “연예인 병을 다룰 수 있다면 진짜 연예인이 되는 거고, 계속 즐기면 나락 간다”고 말했다.

이어 딘딘은 자신이 Mnet ‘쇼미더머니’ 출연 당시 연예인병 1기였다고 말하며, 스윙스와 과하게 인사한 당시를 재연했다. 2기는 2019년 KBS ‘1박2일’에 합류했을 때라고 설명했고 사람들이 자신을 알아봤을 때 “죄송합니다”라며 합장하면 연예인병 말기라고 말했다.

용주는 “강의를 만들어야겠는데 ‘연예인병학개론’ 같은 거”라며 딘딘이 내린 정의에 감탄했다.