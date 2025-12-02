서울 동북·서남·서북권에 한파주의보

기상청은 2일 오후 9시를 기해 서울 동북·서남·서북권에 한파주의보를 발효한다고 밝혔다.

전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하권에 들어선 2일 서울 종로구 세종대로 사거리에서 시민들이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다.

해당 지역은 노원구, 성북구, 중랑구, 광진구, 동대문구, 도봉구, 강북구, 성동구(동북권), 강서구, 관악구, 양천구, 구로구, 동작구, 영등포구, 금천구(서남권), 은평구, 마포구, 서대문구, 용산구, 종로구, 중구(서북권)다.



한파주의보는 아침 최저기온이 이틀 이상 -12도를 밑돌거나 급격히 기온이 떨어져 큰 피해가 예상될 때 내려진다.

