쿠팡 주가 급락…책임회피 김범석 의장, 이미 5천억원 현금화

대규모 개인정보 유출 사고가 터진 쿠팡이 미국 뉴욕 증시에서 5% 넘게 급락했다.



사고의 파장이 미 증시 투자자들의 투자 심리에도 부정적인 영향을 미치면서 주가 급락을 부추겼다. 미국과 한국에서 쿠팡의 허술한 관리체계뿐 아니라 미국에 본사를 둔 미국 법인이면서 사업은 한국에서 하는 쿠팡의 기형적인 운영구조와 지배구조에 대한 비판의 목소리가 커지고 있다.



◇ 美증시서 쿠팡주가 급락…검은 머리 외국인 김범석 의장, 이미 5천억원 챙겨



지난 1일(현지시간) 뉴욕증시에서 쿠팡Inc는 전 거래일 대비 5.36% 내린 26.65달러에 장을 마쳤다. 장 중 한때 7% 이상으로 낙폭을 키우기도 했다.



앞서 닷새 연속 상승하던 흐름이 꺾였고 거래량은 직전 거래일 대비 4.5배 수준으로 급증했다.



이날 낙폭은 지난달 5일(5.94%) 이후 한 달 만에 가장 컸다.

이번 급락은 국민 4명 중 3명에 해당하는 3천370만개 계정의 개인정보가 유출됐다는 사실이 공개된 직후 나온 첫 거래일에 이뤄진 것으로 쿠팡의 허술한 위기관리 체계에 대한 근본적인 의문이 제기된 것으로 해석될 수 있다.



특히 초기에는 수천건 수준으로 알려지던 유출 규모가 7천500배로 불어났고, 외부 해킹이 아닌 전직 직원에 대한 인증 관리 부실이 원인으로 지목되면서 내부 통제와 모니터링 시스템이 제대로 작동했는지에 대한 의문과 불신이 커지는 양상이다.



창업자인 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장을 둘러싼 논란도 재소환된다.



미국 이민자로 '검은 머리 외국인'인 김 의장은 의결권의 70% 이상을 가지고 있지만 국회 출석 요구가 있을 때마다 해외 체류 등을 이유로 참석을 피하고 있다.



김 의장은 쿠팡의 클래스B 보통주를 1억5천780만2천990주(지분율 8.8%)를 보유하고 있다. 클래스B 보통주는 주당 29배의 차등의결권을 가진 주식으로, 의결권을 기준으로 하면 김 의장의 지분율은 73.7%에 달한다.



그는 지난해 11월 보유 중이던 클래스B 보통주를 클래스A 보통주 1천500만주로 전환해 처분하면서 무려 4천846억원을 현금화하기도 했다.

◇ 미국에 기부하고 한국서는 책임 외면…과로사 등 사회적 논란에도 뒷짐



문제는 쿠팡이 매출의 대부분을 한국에서 거두고 국내 소비자를 기반으로 성장한 기업이면서도 국내에서 사회적 책임과 내부 통제 측면에서는 미국 법인이자 미 증시 상장사라는 이유로 책임을 외면하고 있다는 비판이 나온다.



쿠팡 모기업인 쿠팡Inc의 올해 3분기 매출은 약 13조원이다. 연 매출은 작년 처음으로 40조원을 넘었고 올해 50조원을 눈앞에 두고 있다. 매출의 대부분은 우리 국민을 통해 이룬 성과다.



김 의장은 그러나 1년 전 5천억원가량을 손에 쥐면서 200만주를 자선기금에 증여하면서도 국내 사회를 외면했다. 당시 자선기금 대부분이 미국에 쓰인 것으로 알려졌다.



특히 김 의장은 쿠팡을 실질적으로 지배하면서도 공정거래위원회의 '동일인(총수) 지정'에서도 미국 국적이라는 이유 등으로 이를 피했다.



논란이 일면서 지난해 동일인 판단 기준이 개정됐지만 정작 김 의장은 4대 예외 조건을 모두 충족해 총수로 지정되지 않아 사익편취 금지와 친·인척 자료 제출 등 각종 의무에서 벗어나 있는 상태다.



다시 말해 김 의장은 모국 국민을 상대로 사업해 수십조원의 매출을 거두고 스스로 수척억원대 부자가 됐지만 한국 내에서 경영책임과 사회적 책임은 철저히 외면하고 있다.



더구나 쿠팡은 그동안 국내에서 사업을 영위하면서, 여러 사회적인 문제를 야기해 비판받아왔다.



특히 물류센터·배송 노동 환경 악화와 그로 인한 과로사 문제, 입점업체 수수료 과다 등으로 반복적인 논란에 휩싸였다.



쿠팡은 올해 국정감사에서도 경영진이 5개 상임위원회에 증인으로 출석한 데다, 국감에서 수사 외압 의혹까지 제기되면서 상설특검 수사까지 받게 됐다. 이때에도 정작 김범석 쿠팡Inc 의장은 해외 체류 등을 이유로 국회 청문회와 국정감사 등에 불참해 여야 의원들의 질타를 받았다.

업계 한 관계자는 2일 "쿠팡은 그동안 가파른 매출 성장과 물류 인프라를 바탕으로 프리미엄을 받은 것과 달리 내부 조직은 미성숙한 기형적 구조로 운영되고 있는 것이 문제점으로 지적받아왔다"며 "이번 개인정보 유출 사태로 단적인 사례"라고 지적했다.



이번 대규모 개인 정보 유출 사태로 허술한 리스크(위험) 관리와 부실한 책임 경영 측면에서 '디스카운트 요인'이 다시 부각될 수 있다.



단기적으로는 최대 1조원대로 예상되는 과징금과 집단소송에 따른 손해배상 가능성, 회원 탈퇴 러시 등으로 수익성이 훼손될 가능성이 크다.



업계 또 다른 관계자는 "쿠팡이 국내 이커머스(전자상거래) 시장의 판도를 바꿀 만큼 빠른 속도로 성장한 만큼 허술한 관리·통제·책임 경영 측면에서도 빠른 속도로 개선방안을 찾아야 한다"며 "이번 사고로 기업가치와 경영 방식 전반에 대한 재평가가 불가피할 것"이라고 말했다.

