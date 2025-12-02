JYP, 광주·대전·부산·대구·서울서 내년 공채 20기 오디션 진행

JYP엔터테인먼트(이하 JYP)가 전국 5개 도시에서 JYP 연습생 공채 20기 오디션(이하 공채 20기 오디션)을 개최한다고 2일 밝혔다.

JYP는 내년 공채 20기 오디션을 진행하고 K팝의 미래를 이끌 차세대 주인공을 선발한다.

JYP 연습생 공채 오디션은 2PM 장우영, 트와이스 나연과 정연, 스트레이 키즈(Stray Kids) 승민, 니쥬(NiziU) 마코, 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes) 정수, 킥플립(KickFlip) 계훈 등 다수의 글로벌 아티스트를 배출한 JYP의 대표 오디션이다.

다만 약 20년간 신인 발굴의 선구자 역할을 해온 JYP 연습생 공채 오디션이 2026년 20기를 끝으로 막을 내리는 만큼 그 어느 때보다 높은 관심과 참여가 예상된다.

JYP는 추후 글로벌 오디션 등 다양한 형태의 오디션으로 K팝 인재 선발을 지속해 나갈 계획이다.

이번 공채 20기 오디션은 내년 1월 17일 광주 쌍촌청소년문화의집을 시작으로 18일 대전 DCC대전컨벤션센터, 24일 부산 수영구청소년문화의집, 25일 대구 청소년문화의집 꼼지락발전소에서 진행된다.

이어 1월 31일부터 2월 1일 양일간 서울 중구청소년센터에서 열리는 서울 오디션을 마지막으로 전국 5개 도시에 걸친 일정을 마무리한다.

최종 합격자에게는 JYP 연습생이 될 기회가 주어진다.

지원자 모집은 각 지역별 오디션 개최 하루 전 23시 59분까지 JYP 오디션 공식 사이트를 통해 접수할 수 있다.

2008년 이후, 2016년 이전 출생자라면 누구나 지원 가능하다.

보컬, 랩, 댄스, 모델, 연기 총 다섯 개 분야 중 가장 자신 있는 한 가지 분야를 선택하면 된다.

공채 20기 오디션에 대한 자세한 내용은 JYP 오디션 공식 사이트 및 JYP 캐스팅팀 사회관계망서비스(SNS) 채널에서 확인할 수 있다.