김웅 한은 부총재보 “높아진 환율, 물가에 미칠 영향 지켜볼 필요”

김웅 한국은행 부총재보는 2일 “높아진 환율이 향후 물가에 미칠 영향을 좀 더 지켜볼 필요가 있다”고 말했다.

김 부총재보는 이날 오전 한은에서 물가상황점검회의를 주재하고 최근 물가 상황과 향후 물가 흐름을 점검하며 이같이 밝혔다.

김웅 한국은행 부총재보. 한국은행 제공

김 부총재보는 우선 지난달 물가에 대해 “고환율 등으로 석유류 가격이 상승하고 농·축·수산물 가격도 크게 오르면서 2.4% 상승했다”며 “근원물가 상승률은 서비스가격이 낮아져 2.0%로 하락했다”고 설명했다.

이어 “근원물가가 다시 안정적인 흐름을 나타낸 가운데 농·축·수산물 가격 상승세도 완화하면서 향후 소비자물가 상승률은 점차 2% 수준으로 낮아질 것으로 예상한다”며 “소비자물가가 두 달 연속 2% 중반의 상승률을 보이고 생활물가도 높아진 만큼 향후 물가 상황을 경계심을 갖고 점검하겠다”고 말했다.

국가데이터처가 이날 발표한 ‘11월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자 물가지수는 117.20(2020년=100)으로 1년 전보다 2.4% 올랐다. 지난 10월 상승 폭과 동일했다.