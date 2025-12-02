“‘이재명 정부’ 수수방관… 인내심 한계” 마트노조, 홈플러스 사태 해결 촉구

마트노조, 성명에서 “‘국민주권정부’가 맞나”

마트산업노동조합 조합원들이 지난달 17일 오전 서울 용산구 대통령실 인근에서 열린 ‘기업회생 258일, 홈플러스 사태해결 정부개입 촉구 258배’를 진행하고 있다. 뉴시스

마트산업노동조합(마트노조)이 이재명 정부의 홈플러스 사태 해결을 위한 개입을 강하게 촉구하고 나섰다. 홈플러스는 기업 회생 절차 속 공개 매각 경쟁 입찰에서도 인수 희망 업체를 찾지 못하며 난항을 겪고 있다.

마트노조는 지난달 28일 발표한 성명에서 “임금 지급조차 불투명한 상황에서 정부의 역할이 어느 때보다 절실하지만, 현 정부는 아무런 입장도 내지 않고 사태를 수수방관하고 있다”고 비판했다. 이어 “인내심에도 한계가 있으며, 지금의 정부 태도는 해도 너무한 수준”이라고 지적했다.

노조는 “이 정부가 과연 스스로 내세우는 ‘국민주권정부’가 맞는지 심각하게 묻지 않을 수 없다”며 “개인의 이익을 위한 것이 아니라, 악질적인 투기자본으로 인한 피해를 구제하고 10만 국민의 삶을 지키라는 것”이라고 강조했다.

단체는 정부의 ‘응답’이 있을 때까지 강력 투쟁을 이어가겠다고 밝혔으며, 2일과 3일에는 서울 용산 대통령실 앞에서 집단 노숙과 밤샘 투쟁까지 예고했다.

이재명 대통령이 2일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 참석자 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

서울회생법원에 따르면 공개 매각 본입찰 마감 시점인 지난달 26일 오후 3시 기준으로도 입찰서를 제출한 업체는 없었다. 법원은 회생계획안 제출 기한인 이달 29일까지 홈플러스와 매각 주간사 삼일회계법인, 채권자협의회 등 이해관계자의 의견을 수렴해 향후 진행 방향을 논의할 예정이다.

이런 상황에서 홈플러스는 그간 폐점을 보류해온 15개 점포 중 일부의 영업 중단을 검토한다고 2일 밝혔다.

회사 측은 “주요 거래처의 거래조건 복구, 납품 정상화가 지연되면서 유동성 이슈가 더 가중되고, 납품물량 축소로 판매물량이 줄어 정상적인 영업이 사실상 불가능한 상황”이라고 설명했다. 이어 “고정비는 계속 발생하고 있어 지급 불능 상황을 방지하기 위해 부득이하게 일부 점포 폐점을 결정했다”고 덧붙였다.

홈플러스는 가양·장림·일산·원천·울산북구점 영업 중단을 검토하며, 해당 점포 직원은 다른 점포로 100% 전환 배치될 예정이다.