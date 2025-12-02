"외딴섬에 하늘에서 선물이 왔다"… 공군, 美 주도 크리스마스 공수작전 참가

공군은 7∼14일 미 태평양 공군사령부가 주관하는 크리스마스 공수작전에 참가한다고 2일 밝혔다.

크리스마스 공수작전은 괌 남쪽 미크로네시아 지역 10여 개 섬에 의약품과 의류, 생활필수품 등 구호물자를 낙하산에 매달아 약 60m 고도에서 투하하는 방식으로 전달하는 작전이다.

공군이 오는 7일 부터 14일까지 미국 태평양공군사령부가 주관하는 크리스마스 공수작전에 참가한다고 2일 밝혔다. 사진은 임무요원들이 강근신 제5공중기동비행단장(준장)에게 출정신고하는 모습. 공군 제공

1952년 비행장이 없는 미크로네시아 지역 섬 주민을 위해 생필품을 공수한 것을계기로 시작됐다. 미 공군은 매년 12월 이 작전을 진행하고 있다.

한국 공군은 2021년부터 참여하고 있다. 올해는제5공중기동비행단 소속 C-130 수송기 1대와 조종사·정비사·지원 요원 등 30여명을 파견한다.

이들은 이날 김해기지를 이륙해 공수작전 거점기지가 될 괌 앤더슨 공군기지에 도착할 예정이다.

공군 작전팀장인 제251공수비행대대 한윤희 소령은 “연말을 맞아 외딴섬 주민들에게 필요한 물자를 직접 전달하는 인도주의적 작전에 한국을 대표해 참가하게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “안전하고 완벽하게 임무를 수행할 수 있도록 철저히 준비해 국제사회 일원으로서 대한민국의 국격을 높이고, 우리 공군의 위상도 제고하겠다”고 말했다.