내일 서울 아침 -8도·체감은 -12도…'-35도 찬공기' 온다

전국 아침 -11∼-1도…낮 최고 -5∼7도 한낮에도 영하

오늘 밤 서해안·제주부터 눈…서울은 4일 오후 올겨울 '첫눈'

우리나라 대기 상층으로 북쪽에서 매우 찬 공기가 쏟아져 들어오는 상황이 이어지면서 수요일인 3일 매우 춥겠다.



2일 기상청에 따르면 이날 밤부터 3일 오전까지 우리나라 북쪽 대기 상층으로 -35도의 차가운 공기를 품은 절리저기압이 지나고 중국 북부지방에서 세력을 확장하는 대륙고기압 가장자리를 타고 찬 북서풍이 거세게 불어 들면서 강추위가 닥치겠다.

북쪽의 찬 공기가 유입되면서 아침 기온이 더 떨어진 서울 종로구 광화문 세종대로사거리에서 출근길 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 연합뉴스

3일 아침 최저기온은 -11∼-1도, 낮 최고기온은 -5∼7도일 것으로 예상된다.



대부분 지역이 낮에도 영하권에서 벗어나지 못할 전망이다.



서울은 3일 아침 최저기온이 -8도까지 떨어지겠으며 낮 최고기온이 -3도에 그치겠다. 바람이 강하게 불면서 오전 체감온도는 -12도, 오후 체감온도는 -8도 수준에 불과하겠다.



다른 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 인천 -8도와 -2도, 대전 -7도와 0도, 광주 -2도와 3도, 대구 -4도와 3도, 울산 -2도와 5도, 부산 -1도와 7도다.



주요 도시 외에는 강원 대관령 아침 기온이 -14도, 강원 화천은 -12도, 경기 양주·파주·동두천·남양주·용인과 강원 철원·인제·양구·춘천·홍천·횡성·정선·평창은 -11도까지 내려가겠다.



찬 공기가 상대적으로 따뜻한 서해 위를 지나면서 눈구름대를 만들어, 2일 밤 충남북부내륙·서해안과 전북서해안·남부내륙, 제주부터 눈 또는 비가 오기 시작하겠다. 해기차(바닷물과 대기의 온도 차)가 클수록 눈구름대가 잘 발달하는데 이번에 해기차가 25도 이상으로 크겠다.

영하권 추위를 기록한 지난 11월 28일 서울 여의도 버스환승센터에서 시민들이 출근길에 나서고 있다.

3일엔 충남북부내륙·서해안과 전북, 전남중부내륙·서해안, 제주에 눈과 비가 이어지는 가운데 새벽 경기남부서해안, 새벽과 오후 사이 북부내륙과 서해안을 제외한 충남권, 오후 충북중·남부 곳곳에 눈발이 좀 날리겠다.



이후 4일 새벽까지 충남서해안, 전북서부, 전남서해안, 제주에 강수가 이어지겠다.



충남과 호남 서해안에는 3일 새벽에서 오전까지 눈이 제법 강하게 쏟아질 수 있다.



북서풍과 바다와 육지의 비열 차이 때문에 부는 육풍이 이 지역들에서 충돌하면서 눈구름대가 강하게 발달할 수 있기 때문이다.



3일부터 4일 새벽까지 예상 적설은 제주산지·울릉도·독도 3∼10㎝, 충남서해안·전북서해안·전남북부서해안 3∼8㎝, 서해5도·전북남부내륙·전남서해안 1∼5㎝, 전북·광주·전남중부내륙 1㎝ 안팎이다.



강수량은 제주·울릉도·독도 5∼10㎜, 충남서해안·전북서해안·전북남부내륙·광주·전남서해안·전남중부내륙 5㎜ 안팎, 서해5도 5㎜ 미만, 세종·충남북부내륙·전북 1㎜ 안팎을 기록할 것으로 예상된다.



4일 오전이 되면 우리나라도 불어 드는 바람이 서풍으로 바뀌면서 추위가 누그러들고, 눈과 비가 내리는 지역도 바뀌겠다.

칼바람 속 영하권 날씨를 보인 지난 11월 28일 서울 광화문 네거리에서 시민들이 몸을 움츠린 채 출근길 발걸음을 재촉하고 있다.

다만 4일 아침은 3일 아침보다 춥겠는데, 3일에서 4일로 넘어가는 밤 복사냉각이 활발히 이뤄지면서 기온이 떨어질 것이기 때문이다.



4일 아침 최저기온은 -14∼0도, 낮 최고기온은 1∼10도일 것으로 예상된다.



4일 오후부터 밤까지 수도권과 강원내륙·산지, 충청, 전북북부, 경북북동내륙·산지에 비나 눈이 오겠다. 서울은 올겨울 첫눈이 되겠다. 적설은 경기동부·강원내륙·강원산지에 1∼5㎝, 서울 등 나머지 지역에 1㎝ 안팎으로 이뤄질 전망이다.



저기압이 우리나라 북쪽을 지나면서 눈이 내리는 터라 강하게 쏟아질 때가 있겠으며, 저기압 세력과 경로에 따라 눈이 오는 지역이 달라질 가능성이 있다.



기상청은 "최신 기상 정보를 수시로 확인해달라"고 당부했다.

<연합>