김영록 지사 “2028년 G20 정상회의, 전남 유치 준비하자”

김영록 전남도지사는 2일 “2028년 우리나라에서 열리는 G20 정상회의의 전남 유치를 본격 준비하자”며 “2026년을 전남 과학기술 진흥의 원년으로 말들겠다”고 밝혔다.

김 지사는 이날 오전 도청 서재필실에서 열린 실국 정책회의에서 “꿈을 꾸지 않으면 아무것도 이룰 수 없다. 목표를 크게 세우고 도전하면 그 과정에서 발전이 따른다”며 이같이 말했다.

김영록 전남도지사가 2일 도청 서재필실에서 실국장 정책회의를 주재하고 도정 현안을 논의하고 있다. 전남도 제공

그는 “우리나라가 2028년 G20 정상회의 의장국으로 확정됐고, 대통령도 지방 개최 필요성을 언급했다”며 “‘인공지능(AI) 에너지 수도 전남’, ‘기후변화 전남’ 등을 추진하면서 국제행사를 개최할 수 있는 잠재력을 갖춘 만큼 G20 정상회의 유치전에 과감히 뛰어들자”고 강조했다.

특히 “인프라 부족이 문제인데 경주도 에이펙(APEC) 정상회의를 개최하면서 여러 가지 방안을 마련해 성공적으로 개최했다는 평가를 받았다”며 “전문가 등 자문위원회를 통해 빠른 시일 내에 준비해서 유치전에 뛰어들도록 하자”고 지시했다.

김 지사는 또 “대규모 과학연구시설인 인공태양 연구시설 부지에 나주가 1순위로 선정되고, 고흥에선 우리 기술로 만든 누리호 4차 발사가 성공, 민간 우주발사산업 본격화와 세계 우주강국 도약 발판을 마련했다”며 “이같은 성과를 바탕으로 2026년을 전남 과학기술 진흥 원년으로 만들자”고 덧붙였다.

영농형태양광 활성화도 강조했다. 김 지사는 “농사를 지으면서 태양광 사업을 하면 수익이 10배 이상 올릴 수 있다고 한다. 예전엔 5배였는데 그만큼 기술발전이 이뤄지고 있다”며 “2GW 규모로 단지화·대형화하면 수익률을 폭발적으로 높일 수 있어 절대 포기할 수 없는 농사를 계속 이어가면서 젊은이들이 돌아오는 농촌을 만들 수 있을 것”이라고 말했다.