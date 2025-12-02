군산시, 토종홍합 ‘참담치’ 자원량 회복위해 대규모 치패 방류

무분별한 채취로 감소…2024년 이어 치패 10만미 방류

토종 패류 자원 회복… 어업인 안정적 소득 기반 마련

전북 군산시가 무분별한 채취로 감소한 토종홍합 ‘참담치’ 자원량 회복을 위해 지난해에 이어 올해도 대규모 치패 방류 사업에 나선다. 군산시는 전북도 수산기술연구소가 자체 생산한 참담치 치패 10만미를 이달 중 중 방류할 계획이라고 2일 밝혔다.

전북 군산시가 지난해 옥도면 연도 해역에 방류한 토종홍합 ‘참담치’ 치패가 암반 등에 안착해 자라고 있는 모습. 군산시 제공

이번 사업은 급감한 토종 패류 자원을 회복하고 어업인의 안정적 소득 기반을 마련하기 위한 것으로, 참담치의 고부가가치 특성을 고려할 때 지역 어업에 새로운 소득원 창출이 기대된다. 참담치는 자연 서식이 가능해 고령화된 어촌에서도 비교적 저비용·저노동형 수익 모델이 될 수 있다는 점도 주목된다.

참담치는 우리나라 토종 홍합으로 껍질이 두껍고 15~20㎝까지 성장하며, 가격이 외래종 진주담치보다 15~20배가량 높다. 먹이생물만 충분하면 추가 관리가 거의 필요 없는 종으로 알려져 있다. 반면 진주담치는 크기가 작고 가격이 낮아 대중 요리에 주로 사용된다.

군산시는 지난해부터 전북도 수산기술연구소에 종자생산을 의뢰해 3년간의 생산 계획을 마련했다. 올해는 산란 유발과 사육 과정을 거쳐 치패 대량 생산에 성공했으며, 전염병 검사 등 절차를 마친 뒤 방류에 나선다.

군산시는 앞으로도 참담치 종자생산 기술을 활용한 꾸준한 방류를 통해 종 보전·자원량 유지·어업인 소득 증대를 동시에 달성할 계획이다. 시 관계자는 “참담치 종자의 자체 생산과 방류는 처음 시도하는 사업으로 연구 기관 자문을 통해 추진했다”며 “참담치가 어촌의 새로운 특산 패류로 자리 잡을 수 있도록 자원 보존과 지속적 방류를 지속할 방침”이라고 말했다.