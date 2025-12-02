국힘, '추경호 영장심사' 법원 앞서 "야당탄압 공작 기각돼야"

영장심사 직전 규탄대회…"영장 기각돼 내란몰이 막내릴 것"

국민의힘은 2일 추경호 의원의 구속전 피의자 심문(영장실질심사)을 앞두고 법원을 찾아 정부·여당이 야당 말살을 기도하고 있다며 영장 기각을 압박했다.



장동혁 대표는 이날 오후 서초구 서울중앙지법 앞에서 열린 규탄대회에서 "추경호 전 원내대표에 대한 구속영장은 대한민국 자유민주주의에 대한 구속영장"이라며 "추경호 다음은 국민의힘이, 그다음은 국민이 될 것이다. 그것이 우리가 추 전 대표를 목숨 걸고 지켜야 하는 이유"라고 주장했다.

국민의힘 장동혁 대표가 2일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 추경호 의원 구속심사 규탄대회에서 규탄사를 하고 있다. 최상수 기자

장 대표는 "영장은 반드시 기각돼 무도한 내란몰이는 막을 내릴 것"이라며 "오늘이 무도한 이재명 정권의 독재를 끝내는 국민 대반격의 시작이 될 것"이라고 목소리를 높였다.



송언석 원내대표도 "추 전 대표는 무죄"라며 "조작된 퍼즐로 꿰맞춘 영장은 사실과 법리로 따지면 당연히 기각돼야 한다"고 외쳤다.



송 원내대표는 추 전 대표에 대한 기소가 "우리 당을 내란정당이라고 프레임 씌워 기어이 야당을 탄압하고 궤멸시켜버리겠다는 정치 공작"이라며 "사즉생으로 맞서 법치주의와 자유민주주의를 지켜내겠다"고 강조했다.



집회에서 국민의힘 의원 40여명은 '12월 3일 표결 방해는 없었다'고 적힌 현수막을 펼치고 '야당탄압 불법특검' 손팻말을 흔들며 "불법수사 우두머리 조은석을 수사하라", "조작된 내란몰이 지금 당장 끝장내자" 등 구호를 외쳤다.



한편 규탄대회 현장에서 이른바 '윤어게인' 세력으로 불리는 강성 지지자들과 유튜버들이 "계엄은 정당하다", "윤석열 (전) 대통령 석방" 등을 외치기도 했다.



이와 관련, 국민의힘 소속인 주호영 국회 부의장이 당직자들에게 이들을 제지해줄 것을 요청하기도 했다.

<연합>