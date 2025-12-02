김경기 대구대 교수, 2026년 반도체공학회 수석부회장 선출

대구대학교는 김경기 교수(전자전기공학부)가 최근 열린 반도체공학회 정기총회에서 2026년도 수석부회장으로 선출됐다고 2일 밝혔다.

김 교수는 2026년 수석부회장직을 수행한 뒤 2027년 반도체공학회 제10대 회장으로 취임하게 된다. 김 교수는 미국 노스이스턴대에서 컴퓨터공학 박사 학위를 취득했으며, 글로벌 정보기술(IT) 기업인 미국 썬 마이크로시스템즈 연구원과 일리노이 공과대학교(IIT) 연구교수를 거쳐 2010년부터 대구대 교수로 재직 중이다.

김경기 전자전기공학부 교수. 대구대학교 제공

그는 저전력 디지털 회로와 중앙처리장치(CPU) 설계 분야의 정통 전문가로 꼽힌다. 최근에는 차세대 반도체의 핵심 기술인 뉴로모픽, PIM, AI 프로세서 등으로 연구 영역을 확장하며 활발한 학술 활동을 펼치고 있다. 현재는 대구대 반도체교육원 원장을 맡아 국가 반도체 전문 인재 양성도 주도하고 있다.

특히 김 교수는 2017년 반도체공학회 창립 당시 발기인으로 참여해 등기이사, 재무이사, 총무위원장(부회장), 선출부회장 등 학회의 핵심 보직을 두루 역임했다. 지난 9년간 학회의 행정과 재정 시스템을 직접 구축하며 현재의 학회로 성장하는 데 결정적인 발판을 마련했다는 평가를 받는다.

대외적으로는 반도체공학회 인공지능반도체연구회 위원장, 인공지능반도체포럼 실무위원장, 시스템반도체설계 국제학술대회 ‘ISOCC 2020’ 위원장을 역임했다. 현재는 미국 전기전자전산학회(IEEE) CAS 소사이어티 위원, 2025년 IEEE APCCAS 대회장으로 활동하는 등 국내·외를 넘나드는 폭넓은 글로벌 네트워크를 보유하고 있다.

김경기 교수는 “오랫동안 연구해 온 시스템 반도체 설계 및 AI 반도체 분야의 전문성을 살려 학회의 외연을 공정, 소자, 패키징 등 반도체 전 분야로 확장하겠다”면서 “반도체공학회가 대한민국 K-반도체 산업의 지속 가능한 발전을 이끄는 든든한 밑거름이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 당선 소감을 밝혔다.