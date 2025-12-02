의령 의병박물관, 매년 늘어나는 관람객…성장 비결은?

경남 의령군에 있는 의병박물관의 관람객 수가 매년 증가하며 문화체육관광부가 실시한 평가에서 경남 군부 1위를 차지했다. 그 비결이 뭘까?

2일 의령군에 따르면 의병박물관이 문체부가 실시한 올해 공립박물관 평가인증에서 2회 연속 경남 군부 1위를 차지했다.

경남 의령에 있는 의병박물관 전경. 의령군 제공

관람객 지표에서도 높은 성과를 보이며, 2024년 1월 기준 경남 43개 등록 공립박물관 중 연간 관람객 2위(20만8694명)를 기록했다.

특히 의병박물관 관람객 수는 매년 꾸준히 증가하고 있다.

△2021년 10만1031명 △2022년 18만3450명 △2023년 20만8694명 △2024년 24만7851명으로 4년 새 관람객이 두 배 이상 늘며 성장세를 이어오고 있다.

경남 중심에 위치한 뛰어난 접근성과 주제의 독창성이 주효한 것으로 군은 분석했다.

‘의병박물관’이라는 명칭은 지역명을 앞세운 일반 공립박물관과 달리 박물관의 주제와 고유성을 이름만으로도 선명하게 전달하고, 이러한 차별화가 방문 인지도를 높이고 역사·관광 수요를 동시에 견인하는 강점으로 작용하고 있다는 게 군의 설명이다.

의병박물관은 2024년 제2전시관을 개관하며 ‘의병종합박물관’으로 도약할 기반을 구축했다. 민선 8기 공약이었던 제2전시관 개관을 통해 기존 제1전시관이 곽재우 장군을 중심으로 한 임진왜란 의병사를 다뤘다면, 제2전시관은 항일의병과 독립운동까지 확장해 의병의 전 역사를 아우르는 전시 체계를 완성했다.

박물관 반경 20분 내에는 충익사, 구름다리, 솥바위, 이병철 생가 등이 위치해 ‘20분 관광권’ 중심지로서 역사·관광·체험 복합 방문 효과가 뛰어나다.

의병박물관은 이번 평가에서 서면 심사와 현장 확인을 거쳐 최종 인증을 획득했으며, 3년간 유효한 우수기관 인증서를 받았다.

이 성과를 기반으로 향후 콘텐츠 경쟁력과 관람객 서비스를 더욱 강화해 의령군의 역사·문화적 위상을 더욱 높여갈 계획이다.

오태완 의령군수는 “공립박물관 평가 1위는 의령의 의병정신을 계승시키기 위한 노력과 박물관 운영의 전문성이 국가적으로 인정받은 결과”라며 “제2전시관 개관을 계기로 전시·교육·연구 기능을 더욱 강화해 군민과 방문객 모두가 찾고 싶은 박물관으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.