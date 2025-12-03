[이코노 브리핑] 우리금융, 차기 회장 후보에 임종룡 등 4명 외

우리금융, 차기 회장 후보에 임종룡 등 4명

우리금융지주 임원후보추천위원회(임추위)는 차기 회장 최종 압축 후보군으로 임종룡 회장과 정진완 우리은행장, 외부 후보 2명 등 총 4명을 선정했다고 2일 밝혔다. 외부 후보 신원은 개인정보 보호 차원에서 비공개한다. 임추위는 4명의 후보자를 대상으로 앞으로 한 달여간 △복수의 외부 전문가 면접 △후보자별 경영계획 발표(프레젠테이션) △심층 면접 등 검증 과정과 위원들 간의 논의를 거쳐 차기 회장 최종 후보 1인을 선정할 계획이다. 최종 후보자는 이사회 결의를 거쳐 내년 3월 예정된 정기 주주총회 승인을 통해 차기 회장으로 공식 취임한다.

‘K-술 어워드’ 첫 우수 中企제품 12개 선정

국세청은 중소기업 우수 주류를 발굴하고 해외시장 진출을 지원하기 위해 ‘K-SUUL(술) 어워드’를 개최한 결과 12개 제품이 최종 선정됐다고 2일 밝혔다. 탁·약·청주류에서 도한청명주·산사춘·조선약주, 과실주·맥주류에서는 베베마루아내를위한·복분자음·사화유자가 뽑혔다. 소주류에서는 경복궁소주·내외39·사락GOLD, 그 외 주류 부문에서는 김포2025·보쉐700·차이나타운이 선정됐다.

NH농협銀, 개인사업자 ‘올원사장님+’ 오픈

NH농협은행은 NH올원뱅크에서 ‘올원사장님+’ 서비스를 선보인다고 2일 밝혔다. ‘올원사장님+’는 개인사업자(예비 사업자 포함)를 위한 서비스로 부가세 리포트, 정책지원금, 상권분석, 경영컨설팅, 금융상품 등 사업 운영 및 관리에 필요한 다양한 서비스를 제공한다. 오는 19일까지 서비스 오픈 이벤트도 진행한다.