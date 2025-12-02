‘한일령’ 돌파구 찾는 日, 의원들 訪中 타진

재계도 中대사에 베이징 방문 허가 요청

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언으로 중국이 ‘한일령’(限日令)을 본격화한 가운데, 일본 측이 의원 외교 등을 통해 갈등 해소의 돌파구를 찾으려는 움직임을 보이고 있다.

사진=로이터연합뉴스

2일 교도통신 등에 따르면 집권 자민당 오부치 유코 의원 등 일중우호연맹 간부들은 전날 도쿄에서 우장하오 주일본 중국대사와 오찬 회동을 했다. 이들은 중·일 간 긴장 완화를 위한 의원 교류의 지속 필요성을 강조하며 연내 방중 의향을 전달했다. 통신은 “양국 정부 간 대립이 지속하는 상황에서 정부와는 별도 경로로 일정한 의사소통을 도모한 모양새”라고 전했다.



이와 별도로 일본 재계 단체인 게이단렌(經團連·일본경제단체연합회)의 쓰쓰이 요시노부 회장도 지난달 28일 우 대사를 만나 내년 1월로 예정된 경제대표단의 베이징 방문을 수락해 달라고 요청했다.



이런 가운데 일본 정부는 ‘태평양전쟁 전범들이 사실상 사면된 것 아니냐’는 취지의 국회의원 질의에 대해 지난달 각의(국무회의)에서 “극동국제군사재판에서 형을 받은 사람을 사면한 사례는 없다”는 내용의 답변서를 채택했다고 도쿄신문이 이날 보도했다. 이는 A급 전범들이 사면됐다면서 ‘야스쿠니신사 A급 전범 분사론’에 반대했던 다카이치 총리의 기존 입장과는 배치된다. 추계예대제 때 야스쿠니 참배를 보류했던 것처럼 총리가 된 이상 주변국 자극 행보를 최소화하는 것으로 풀이된다.



중국은 다카이치 총리 발언을 향한 공세를 이어갔다. 푸충 유엔 주재 중국 대사는 전날 안토니우 구테흐스 유엔사무총장에게 보낸 두 번째 서한에서도 “다카이치 총리 발언은 일본의 전수방위 원칙을 일탈한 것”이라며 양국 갈등의 책임을 일본에 돌렸다.