SK에코플랜트, 반도체 소재 자회사 편입

SK머티리얼즈 산하 4곳 흡수

AI·디지털 전환·밸류체인 강화

SK에코플랜트가 반도체 소재 4개 자회사 편입을 완료하면서 반도체, 인공지능(AI) 등 첨단산업 분야 종합 서비스 역량을 강화했다.



SK에코플랜트는 SK머티리얼즈 산하 4개 소재 자회사인 SK트리켐, SK레조낙, SK머티리얼즈제이엔씨, SK머티리얼즈퍼포먼스를 자회사로 편입한다고 2일 밝혔다. SK머티리얼즈는 SK에코플랜트 머티리얼즈로 사명을 바꾼다.



신규 편입된 4개사는 포토·식각가스·증착·금속배선·패키징 등 반도체 제조 전 과정과 유기발광다이오드(OLED) 증착 등 디스플레이 주요 공정에 필요한 첨단소재를 생산한다. 여기에 지난해 11월 편입된 산업용 가스 기업 SK에어플러스까지 더해 반도체 소재부터 인프라까지 아우르는 밸류체인(가치사슬)을 확보하게 됐다고 SK에코플랜트는 설명했다.



앞으로 이들 자회사는 AI·디지털 전환(DT) 기반 생산 혁신을 통해 제품 개발 속도와 품질 경쟁력을 높이고 공급망 관리(SCM) 효율성을 강화할 계획이다. 고대역폭메모리(HBM) 및 차세대 반도체 핵심 공정의 신규 소재 포트폴리오 확대도 추진한다. 반도체 소재 부문의 꾸준한 성장과 수요 증가에 따른 반도체 설비 투자 확대로 성장성 강화와 재무 안정성 개선이 기대된다고 SK에코플랜트는 강조했다.