한국발레협회가 1일 서울 서초구 더 리버사이드호텔에서 개최한 한국발레협회상 시상식에서 당쇠르 노브르상, 신인 발레리나상을 각각 수상한 유니버설발레단 임선우(오른쪽), 전여진(왼쪽)이 유병헌 유니버설발레단 예술감독과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 임선우는 올해 ‘지젤’, ‘백조의 호수’, ‘돈키호테’ 세 편의 클래식 전막 작품에서 주역으로 데뷔해서 폭넓은 역량을 입증했다. 그 결과 지난해 한국발레협회 신인 발레리노상에 이어 올해 당쇠르 노브르상까지 연이어 받았다. 신인 발레리나상을 수상한 전여진은 올해 ‘지젤’과 ‘백조의 호수’에서 주역을 맡아 캐릭터에 대한 섬세한 표현력으로 성공적인 주역 데뷔를 치렀다.
유니버설발레단, 남녀 주역 수상 ‘겹경사’
입력 : 2025-12-02 20:05:43
수정 : 2025-12-02 21:51:54
임선우, 당쇠르 노브르상 영예
전여진, 신인 발레리나상 받아
