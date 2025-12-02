쿠팡, 최악 정보유출 사태났지만… 美 본사, 아랑곳않고 기업 홍보만 [쿠팡 개인정보 유출 파장]

과로사·수수료 문제 때마다 책임 회피

박대준 대표 “한국법인서 벌어진 일”

김범석 의장 책임론에 선그어 ‘눈총’

‘쿠팡은 끊임없는 혁신을 추구합니다’, ‘쿠팡은 글로벌 상거래의 미래를 형성하는 미국의 기술 기업이자 포춘 150대 기업입니다.’

2일 미국 쿠팡 본사가 홈페이지에 노출한 자사 홍보 문구다. 한국에서 벌어진 대규모 고객 정보 유출 사태에 대한 사과문이나 고객 안내문은 보이지 않았다. 쿠팡의 영업 본거지인 한국에선 4000만명 가까운 이용자의 고객 정보가 털려 난리인데 정작 쿠팡 본사는 평온한 듯한 인상을 풍겼다. 이 때문에 쿠팡의 실질적 오너이자 한국계 미국인인 김범석 쿠팡Inc 의장을 향한 비난 여론도 거세지고 있다. 쿠팡 지배구조의 정점에서 실질적 권한을 갖고 있음에도 대형 사고가 터질 때마다 ‘미국인’ 지위를 이용해 책임을 회피하면서다. 이번 사태와 관련해서도 아직까지 공식 사과 한마디가 없는 상태다.

서울 송파구 쿠팡 본사 모습. 연합뉴스

유통업계 등에 따르면, 김 의장은 서울에서 태어났으나 유년 시절 대기업 주재원인 아버지를 따라 미국에 살면서 미국 시민권을 취득했고, 하버드대를 졸업한 뒤 2010년 쿠팡을 창업했다.

김 의장은 쿠팡의 클래스B 보통주를 1억5780만2990주(지분율 8.8%)를 보유하고 있다. 클래스B 보통주는 주당 29배의 차등의결권을 가진 주식으로, 의결권을 기준으로 하면 김 의장의 지분율은 73.7%에 달한다.

그는 지난해 11월 보유 중이던 클래스B 보통주를 클래스A 보통주 1500만주로 전환해 처분하면서 4846억원을 현금화하기도 했다.

문제는 쿠팡이 매출의 대부분을 한국에서 거두고 국내 소비자를 기반으로 성장한 기업이면서도 미국 법인이자 미 증시 상장사라는 이유로 국내에서 사회적 책임 부담과 내부 통제 측면에서 책임을 외면하고 있다는 점이다. 쿠팡 모기업인 쿠팡Inc의 올해 3분기 매출은 약 13조원이다. 올해 50조원 돌파를 눈앞에 두고 있다. 대만 사업과 명품 플랫폼 파페치를 제외하면 매출의 90%가량이 한국에서 나오는 것으로 추산된다.

박대준 쿠팡 대표이사가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에 출석해 있다. 뉴시스

김 의장은 그러나 5000억원가량을 손에 쥐면서 200만주를 자선기금에 증여하면서도 이를 상당 부분 미국에서 사용해 국내 사회를 외면했다는 비판을 받는다. 다만 쿠팡 측은 “기부금 배정과 운영 등 실무 진행을 위한 기부금 운영 계정이미국에 있다”며 “해당 계정을 통해 국내 의료기관과 종교단체 등에도 지속적인 기부를 진행하고 있다”고 했다.

특히 공정거래위원회의 ‘동일인(총수) 지정’에서도 미국 국적이라는 이유 등으로 빠졌다. 논란이 되자 지난해 동일인 판단 기준이 개정됐지만 정작 김 의장은 4대 예외조건을 모두 충족해 총수로 지정되지 않았다. 그렇게 사익편취 금지와 친·인척 자료 제출 등 각종 의무에서 벗어나 있다. 요컨대 김 의장은 모국 국민을 상대로 사업해 엄청난 부를 이뤘으면서도 한국 내에서 법적·사회적 책임은 피해가고 있는 셈이다. 김 의장은 그간 해외 체류 이유로 국회 청문회와 국정감사 등에도 불참했다.