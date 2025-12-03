안중근 유묵 ‘장탄일성 선조일본’ 일반인 공개

여순감옥서 순국 직전 남긴 작품

경기도 20일부터 4월까지 특별전

“일제는 망한다”는 안중근 의사의 기개가 담긴 유묵 ‘장탄일성 선조일본’(長歎一聲 先弔日本·사진)이 20일 처음으로 일반 시민에게 공개된다. 올해 8월 경기도와 민간 탐사팀이 협업해 환수한 이 유묵은 안 의사가 여순감옥 등을 관장하던 일본제국 관동도독부 고위 관료에게 건넨 것으로 전해진다. 유묵은 죽기 전 남긴 글씨나 그림을 이른다.



2일 경기도에 따르면 폭 41.5㎝, 길이 135.5㎝ 크기의 ‘장탄일성 선조일본’은 ‘큰 소리로 길게 탄식하며 일본의 멸망을 미리 조문한다’는 뜻을 담았다. 죽음을 앞두고 흔들림 없던 안 의사의 기개와 역사관, 세계관이 오롯이 담긴 것으로 평가받는다. 안 의사가 명주천에 쓴 작품으로 수결란에는 손도장과 함께 ‘일천구백십년 삼월 동양지사 대한국인 안중근 여순옥중서’라고 적혀 있다. 순국일인 1910년 3월26일을 불과 며칠 앞두고 작성한 것으로 보인다. 관료의 후손이 일본에서 보관해 오던 것을 2000년 4월 국내의 한 민간 탐사팀이 발견했고, 귀환 협상을 하는 과정에서 올해 초 경기도가 힘을 보탰다. 안 의사 순국 115년, 유묵 발견 이후 25년 만에 귀환한 셈이다.



국내에서 공개된 바 없는 이 유묵은 도의 민간자본보조(24억원)로 광복회 경기도지부에서 구매했다. 현재 경기도박물관 수장고에 보관돼 있다.도는 20일 경기도박물관 아트홀에서 유묵을 공개하고 내년 4월까지 특별전시회를 이어갈 예정이다.



안 의사는 1910년 2월 법정에서 사형을 선고받은 뒤 약 200편의 유묵을 남긴 것으로 추정된다. 도는 ‘장탄일성 선조일본’과 함께 국보급으로 평가되는 유묵 ‘독립’(獨立)도 일본 소장자와 반환 협의를 진행 중이라고 밝혔다.