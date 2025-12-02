“3가구에 12만 명 몰렸다”… 청량리 롯데캐슬 잔여세대, 역대급 ‘줍줍 대란’

청량리역롯데캐슬 SKY-L65 조감도. 롯데건설 제공.

단 3가구에 무려 12만 명이 몰렸다.

서울 동대문구 전농동 ‘청량리역 롯데캐슬 SKY-L65’에서 불법행위 계약 해제로 나온 잔여 세대 청약이 최대 3만8000대 1, 사실상 ‘하늘의 별 따기’ 경쟁률을 기록했다.

2일 한국부동산원 청약홈 집계에 따르면 이틀간 진행된 잔여 세대 3가구 모집에 84㎡ A형 2가구에 7만6443명 신청 → 3만8221.5대 1, 84㎡ D형 1가구에 4만9491대 1이라는 어마어마한 경쟁이 벌어졌다.

이번 물량은 불법행위로 계약이 취소된 잔여 세대로, 청약통장 없이 지원할 수 있는 추첨제 방식이다.

이른바 ‘줍줍’이라 불리는 이유다. 서울 거주 무주택자라면 누구나 도전할 수 있어 대규모 신청이 몰렸다.

관심이 폭발한 가장 큰 이유는 압도적인 시세 차익 때문이다.

84㎡ A형 분양가는 10억4120만 원, 84㎡ D형은 10억5640만 원이었다.

최근 실거래가를 살펴보면 동일 84㎡은 지난달 최고 19억5000만 원이었다.

단순 계산으로 당첨 시 9억~10억 원 차익이 기대된다.

여기에 최초 당첨자 발표가 2019년 8월 2일이어서 전매제한 3년 이미 해제, 실거주 의무 없음 이라는 점도 큰 매력으로 작용했다.

다만 재당첨 제한은 10년이다.

전체 신청자는 합산 약 12만6천 명.

서울 무주택자들이 미래 시세차익을 보고 ‘로또청약’에 대거 도전한 것이다.

당첨자는 오는 5일 발표된다.

‘3만~5만대 1’ 경쟁률을 뚫은 행운의 주인공이 누가 될지 부동산 커뮤니티에서는 벌써부터 관심이 쏠린다.