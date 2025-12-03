부자일수록 더 잘 걸린다?…킴 카다시안도 앓는 질병

부유한 지역일수록 만성 염증성 피부 질환인 건선 발병률이 높아진다는 분석이 나왔다.

1일(현지시간) 뉴욕포스트는 지난주 미국의학협회 산하 의학 학술지 ‘JAMA 피부과학(JAMA Dermatology)’에 실린 연구 결과를 인용해 전 세계 건선 환자가 1990년 2310만 명에서 2021년 4300만 명으로 86% 증가했다고 전했다. 같은 기간 남성은 10% 이상, 여성은 7% 이상 발병률이 상승한 것으로 나타났다.

건선은 피부가 비정상적으로 빠르게 재생되면서 붉은 반점 위에 하얀 비늘이 쌓이는 만성 피부 질환이다. 전염되지 않으며 평생 관리가 필요한 자가면역성 질환이다.

주로 팔꿈치, 무릎, 두피 등에 붉은 비늘 모양의 반점이 생기고 가려움증을 유발한다. 스트레스, 기후 변화, 건강 상태 악화 등이 주요 악화 요인으로 알려져 있다.

연구진은 북미와 서유럽 등 고소득 지역에서 건선 발생률이 더 높게 나타났다고 설명했다. 미국에서는 750만 명 이상의 성인이 건선을 앓고 있는 것으로 알려졌다.

고소득 국가에서 발병률이 높은 것은 지나치게 청결한 환경이 면역 체계를 약화시켜 자가면역 질환을 증가시킨다는 이른바 '위생가설'과 맞닿아 있다. 고소득 사회일수록 미생물이나 기생충에 대한 노출이 줄어 면역 반응이 취약해질 수 있다는 것이다.

다만 연구진은 고소득 국가에서는 증상 보고가 활발하고 진단 체계도 잘 갖춰져 있어 실제보다 더 많이 보고될 가능성도 함께 고려해야 한다고 덧붙였다.

건선은 미국의 모델이자 배우인 킴 카다시안(45) 및 그의 어머니 크리스 제너(70) 등도 앓고 있는 것으로도 알려져 있다. 가족력이 있을 경우 발병 위험이 더 높다.

현재까지 완치법은 없지만, 국소 크림·약물 등 비교적 가벼운 치료와 꾸준한 관리로 증상 완화가 가능하다.

<뉴시스>