박서준, 매니저 금전 피해 성시경에 연락 못한 이유 "나 같아도 싫어"

'성시경의 먹을텐데' 2일 공개 영상

배우 박서준이 오래 함께 일을 했던 매니저로부터 금전 피해를 당한 가수 성시경에게 선뜻 먼저 연락을 하지 못했던 이유를 밝혔다.

지난 2일 유튜브 채널 '성시경'에는 박서준이 출연한 '성시경의 먹을텐데' 영상이 게시됐다. 영상 속에는 박서준이 성시경과 함께 한남동의 한 식당을 찾은 모습이 담겼다.

유튜브 채널 '성시경' 영상 갈무리

두 사람은 박서준의 단골 삼겹살집에서 술을 마시면서 이야기하던 중, 오는 6일 공개를 앞둔 JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며'에 대한 얘기를 나눴다.

성시경은 박서준의 부탁으로 드라마의 OST에 참여했고, 성시경은 박서준을 만나기 하루 전 6회까지를 미리 시사로 봤다고 밝히며 훈훈한 분위기를 이어갔다.

그러던 중 성시경은 "나는 사람을 쉽게 좋아하고 쉽게 믿는다, 우리 직업이 그렇지만 안 그런 사람도 있지만"이라며 "근데 뭐 여러 가지 일로 항상 약간 조심하게 되는데, 난 이번에 드라마를 보면서 느낀 게 '난 네가 되게 좋다'였다"라고 말해 눈길을 끌었다.

성시경은 "너랑 나랑 되게 많이 사귄 적도 없는데 나이 들고 남자끼리 술 먹어 보면 알지 않나"라며 "내가 너를 다 알 수 없지만 되게 좋은 아이고 되게 훌륭한 배우라고 느끼면서 봤다"라고 얘기했다. 그러면서 "형이 너무 힘든 일이 있는 사이에 ('경도를 기다리며' 드라마가) 좋은 복권 같은 거라 어제 너무 좋았다"라고 말하기도.

이후 박서준은 성시경에게 "제가 믿는 말이 하나 있는데 너무 좋은 일이 오기 전에 너무 힘든 일이 있다고 하더라"라며 "저는 그거를 믿는다"라고 얘기했다.

박서준은 "(성시경의 매니저에 대한) 기사가 뜨고 이럴 때도 특별히 연락을 안 하는 게 맞다고 생각했고 반대로 생각해서 저도 그거 싫을 것 같아서 연락을 안 드렸다"라며 "(하지만) 오늘 만나서 그 얘기는 하고 싶었다, 분명히 앞으로 좋을 일이 있을 테니깐 잘 필터링이 됐다고 말하고 싶었다"라고 조언을 남겼다.

이에 성시경 또한 "나 이거 내적친밀감 가져도 되지?"라고 화답하면서 "난 서준이는 나한테 되게 좋은 인연이라고 생각한다, 이번에 이렇게 같이 해서 더 좋고 이번에 드라마를 보면서 되게 큰 힘이 됐다"라고 말해 훈훈함을 더했다.

최근 성시경은 10년 넘게 호흡을 맞춘 매니저의 업무 문제로 금전적인 피해를 본 사실을 알렸다. 지난 11월 3일 소속사 에스케이재원㈜은 공식 입장을 내고 "성시경 전 매니저는 재직 중 업무 수행 과정에서 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 한 것으로 확인됐다"며 "당사는 내부 조사 결과 사안의 심각성을 인지했고, 정확한 피해 범위를 확인하고 있다, 현재 해당 직원은 퇴사한 상태"라고 밝혔다.

이후 성시경은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "사실 저에겐 최근 몇 개월이 참으로 괴롭고 견디기 힘든 시간의 연속이었다"며 "믿고 아끼고 가족처럼 생각했던 사람에게 믿음이 깨지는 일을 경험하는 건 데뷔 25년 처음 있는 일도 아니지만 이 나이 먹고도 쉬운 일이 아니더라"고 전했다

