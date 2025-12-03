일론 머스크 “AI 시대, 돈의 개념 자체가 사라질 것”

“3년 내 디플레이션 시작… 금리 제로 시대 오면 부채 부담도 줄 것”

니킬 카마스의 일론 머스크 인터뷰 영상. 니킬 카마스(Nikhil Kamath) 유튜브 채널 캡처.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI)과 로봇 기술이 경제 구조를 근본적으로 바꿔놓을 것이라며, 장기적으로는 “돈의 개념 자체가 사라질 수 있다”고 전망했다.

2일(현지시간) 인도 기업가 니킬 카마스가 공개한 유튜브 인터뷰에서 머스크는 “AI와 로봇 기술이 모든 인간의 욕구를 충족할 정도로 발전한다면, 돈의 중요성은 급격히 약화될 것”이라고 말했다. 그러면서 “그럼에도 물리학적 의미의 근본적 화폐는 남을 것”이라며 “에너지가 진짜 화폐다. 에너지는 법으로 규제할 수 없다”고 강조했다.

머스크는 “에너지를 생산하는 것은 매우 어렵다”며 “결국 우리는 돈 대신 에너지를 통화처럼 취급하는 시대를 맞게 될지도 모른다. 발전(power generation)이 사실상 화폐가 될 것”이라고 덧붙였다.

그는 AI와 로봇이 상품·서비스 생산력을 폭발적으로 끌어올리면서 경제에 **디플레이션(물가 하락)**이 나타날 가능성도 크다고 내다봤다. “생산 증가 속도가 통화 공급 증가율, 즉 인플레이션 속도를 앞지르면 가격이 떨어질 수밖에 없다”며 “이 같은 국면이 3년 이내에 시작될 수 있다”고 했다. 이어 “금리가 제로에 가까워지면 부채 문제도 지금보다 훨씬 완화될 것”이라고 말했다.

투자에 대한 질문이 나오자 그는 “주식을 사기 위해 투자처를 찾지는 않는다”며 “단지 무언가를 만들고 구축할 뿐이고, 그 과정에서 내가 만든 회사들의 주식 가치가 따라올 뿐”이라고 답했다. 다만 그는 “AI와 로봇이 지배하는 미래에서 구글은 상당한 가치를 지닐 것”이라며 엔비디아 역시 “현 시점에서 명백히 중요한 기업”이라고 평가했다.

AI 규제와 관련해서는 “강력한 기술에는 파괴적 가능성도 존재한다”며 “AI가 진실·아름다움·호기심이라는 가치관을 지닐 때 인류는 가장 안전하다”고 말했다. “인류가 존재하는 편이 AI에게도 더 흥미로운 세계일 것”이라는 표현도 덧붙였다.

머스크는 도널드 트럼프 미국 대통령의 일부 정책에 대해서는 비판적 시각을 유지했다.

그는 특히 H-1B 전문직 비자 수수료를 100배 인상한 조치에 대해 “전혀 동의할 수 없다”며 “매우 나쁜 결정”이라고 했다. 트럼프 행정부의 관세 정책에 대해서도 “각 주(州)가 관세를 부과하면 재앙이 될 것인데, 왜 국가 간 관세는 찬성하는지 이해할 수 없다”고 지적했다.

머스크는 자신이 정부효율부(DOGE)에서 일했던 당시 이런 정책을 막지 못한 데 아쉬움을 드러내며 인터뷰를 마무리했다.