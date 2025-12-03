잡코리아 윤현준 대표, ‘소프트웨어 산업발전 유공 포상 장관 표창’ 수상

잡코리아는 윤현준 대표이사 겸 한국직업정보협회장이 지난 1일 서울 양재 엘타워 그랜드홀에서 열린 ‘제26회 소프트웨어 산업인의 날’ 기념식에서 소프트웨어 산업발전 유공 포상 장관 표창을 수상했다고 3일 밝혔다. 잡코리아 제공

잡코리아는 윤현준 대표이사 겸 한국직업정보협회장이 지난 1일 서울 양재 엘타워 그랜드홀에서 열린 ‘제26회 소프트웨어 산업인의 날’ 기념식에서 소프트웨어 산업발전 유공 포상 장관 표창을 수상했다고 3일 밝혔다.

과학기술정보통신부와 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)가 주관하는 이번 행사는 국내 소프트웨어 산업 발전과 디지털 혁신에 기여한 공로자를 선정·포상해 업계 위상과 사기를 높이고자 마련됐다.

2022년 12월 잡코리아 대표로 취임한 이후 △AI 기반 일자리 매칭 기술 고도화 △HR 업계 최초 채용 특화 생성형 AI 개발 △AI·데이터 인프라 구축을 통한 HR테크 기업으로의 전환 △고용시장 활성화 기여 등 전반적인 산업 혁신 공로를 인정받아 개인 부문 수상자로 선정됐다.

윤 대표는 배달의민족 운영사 우아한형제들 공동 창업자이자 최고기술책임자(CTO)를 역임한 기술 기반 경영 전문가로 취임 이후 잡코리아의 기술 중심 체질 개선과 서비스 혁신을 주도해 왔다. 조직 내 개발 직군 비중을 40% 이상으로 확대하고 AI 전담 조직을 신설해 기술 내재화 기반의 경쟁력 강화에도 집중했다.

내년 창립 30주년을 맞는 잡코리아는 생각·추론 기반의 AI 에이전트 개발로 고객의 커리어 생애주기를 함께 설계하는 토털 HR테크 플랫폼으로의 도약을 추진한다.

윤 대표는 “변화하는 기술 환경 속에서 업계 혁신을 주도하고 모든 일하는 이들의 성장을 돕는 든든한 파트너가 되겠다”며 “다년간 축적해온 데이터와 AI 역량을 바탕으로 채용을 넘어 커리어 전체를 함께 설계하는 서비스를 만들어가겠다”고 말했다.