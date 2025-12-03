케데헌 올해 유튜브 인기곡 부문 싹쓸이…최고 인기 크리에이터는?

올해 국내 유튜브에서 가장 많은 조회수를 기록한 음악은 케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)의 ‘골든(Golden)’으로 집계됐다. 격투기 선수 출신 방송인 추성훈은 최고 인기 크리에이터로 꼽혔다.

유튜브가 3일 발표한 ‘2025 연말 결산 리스트’에 따르면 케데헌은 인기곡·쇼츠 인기곡 부문을 휩쓴 것으로 확인됐다.

올해 국내 유튜브 인기곡 순위. 유튜브

국내 기준 최고 인기곡 1위에 오른 ‘골든’을 비롯해 ‘소다 팝(Soda Pop)’과 ‘유어 아이돌(Your Idol)’은 각각 3위와 10위에 이름을 올렸다. 특히 ‘소다 팝’과 ‘골든’은 쇼츠 최고 인기곡에서도 1·2위를 차지했다.

케데헌을 외에도 우즈(WOODZ)의 ‘드라우닝(Drowning)’(2위), 조째즈의 ‘모르시나요’(4위), 마크툽의 ‘시작의 아이’(6위) 등 유튜브를 기반으로 성장세를 탄 아티스트들의 음악이 상위권을 채웠다. 지드래곤, 아이브, 블랙핑크 등 메이저 K-팝 아티스트들의 곡도 순위에 올랐다.

올해 국내 유튜브에서 가장 많은 관심을 끈 인기 주제(top trending topics) 역시 케데헌이 최상단을 차지했다. 함께 선정된 콘텐츠로는 드라마 ‘폭싹 속았수다’, ‘오징어 게임’ 등 K-콘텐츠를 비롯해 ‘귀멸의 칼날’, ‘진격의 거인’ 같은 일본 애니메이션과 ‘로블록스’, ‘마비노기’ 등 게임 분야가 두드러졌다.

유튜브는 “조회수, 업로드 양, 크리에이터 활동 변화를 종합해 올해 새롭게 급부상했거나 관심이 폭증한 분야를 선정했다”고 설명했다.

올해 국내 최고 인기 크리에이터 부문 1위에 오른 추성훈. 추성훈 인스타그램 캡처

최고 인기 크리에이터 부문에서는 추성훈이 1위를 차지했다. 솔직한 일상 콘텐츠가 인기를 얻으며 올해 구독자 증가 폭이 가장 컸다. 코미디언 이수지는 시대 분위기를 반영한 생활 연기로 2위에 올랐고, 미쉐린 스타 셰프 안성재, AI 캐릭터 ‘정서불안 김햄찌’도 상위권에 이름을 올렸다.

유튜브는 “2025 연말 결산 리스트는 국내 이용자들의 관심 흐름과 음악·크리에이터 소비 트렌드가 어떻게 변화하고 있는지를 보여주는 자료”라고 밝혔다.