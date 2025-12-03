“이이오 작가와 협업”…아모레퍼시픽 에스트라, ‘2025 홀리데이 한정판’ 출시

아모레퍼시픽의 정통 더마 브랜드 에스트라(AESTURA)가 따뜻한 감성을 담은 '2025 홀리데이 한정판' 기획세트를 선보인다고 3일 밝혔다.

에스트라는 이번 홀리데이 시즌을 맞아 일러스트레이터 이이오 작가와 협업했다. 피부장벽을 지켜주는 '캡슐 요정' 콘셉트를 감성적인 일러스트로 표현해 제품 패키지에 적용, 연말 분위기에 특별함을 더했다.

기획세트는 '아토베리어365 크림 대용량(150mL)'과 '아토베리어365 크림&미스트 듀오' 두 가지 버전으로 출시한다. 국내뿐 아니라 일본, 베트남, 태국, 미국 등 글로벌 고객을 위한 한정판 세트도 선보이며, 국가별로 디자인과 구성을 차별화해 새로움을 제공한다.

대표 제품 '아토베리어365 크림'은 2018년 출시 이후 누적 판매 900만 개, 7초에 1개 판매라는 기록을 세우며 에스트라 베스트셀러로 자리매김했다. 특허 기술이 적용된 고밀도 세라마이드 캡슐이 손상된 피부 장벽을 강화하고 강력한 보습 효과를 전달해 민감 피부 고객에게 꾸준히 사랑받고 있다. 특히, 2024년에 이어 2025년에도 올리브영 어워즈 크림 부문 1위를 수상하며 '대세 크림'으로 입지를 굳혔다.

에스트라 ‘2025 홀리데이 한정판’ 기획세트는 아모레몰, 네이버 브랜드 스토어, 카카오 선물하기 등 국내 주요 온라인몰에서 순차적으로 만나볼 수 있다.