문진석-김남국 인사청탁 문자 논란…대통령실 "엄중 경고"

민주당도 "매우 부적절"…국힘 "현지누나가 실세" 사퇴·수사 촉구

더불어민주당 문진석 원내운영수석부대표가 김남국 대통령실 디지털소통비서관에게 문자 메시지로 인사 청탁을 하는 장면이 포착돼 정치권에서 논란이 됐다.



국민의힘은 이른바 '만사현통' 공세에 나섰고, 대통령실은 김 비서관에게 경고하고 더불어민주당도 부적절하다는 입장을 표명했다.

문진석 더불어민주당 원내운영수석부대표가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 김남국 대통령비서실 국민디지털소통비서관과 문자를 나누고 있다. 문자에는 홍성범 한국자동차산업협회 상무를 회장으로 추천해 달라는 내용이 담겼다. 문 수석은 ‘내가 추천하면 강훈식 실장이 반대할거니까 아우가 추천좀 해줘봐’ 라고 전달했다. 이에 김 국민디지털소통비서관은 ‘넵 형님, 제가 (강)훈식이형이랑 (김)현지누나한테 추천할게요!!’ 라고 답했다. 뉴스핌 제공

대통령실은 이날 공지를 통해 "부정확한 정보를 부적절하게 전달한 내부 직원에 대해 공직 기강 차원에서 엄중 경고 조치했음을 알린다"며 김 비서관에게 '엄중 경고'했다고 밝혔다.



다만 대통령실은 공지에서 해당 직원이 누구인지 명시하지 않았다.



앞서 문 수석부대표가 전날 국회 본회의 도중 김 비서관에게 휴대전화 문자메시지로 같은 대학 출신의 특정 인사를 한국자동차산업협회장에 추천해달라고 부탁하는 장면이 일부 언론 카메라에 잡혔다.



김 비서관은 강훈식 대통령실 비서실장에게 추천해달라는 문 수석부대표의 말에 '훈식이형이랑 현지 누나한테 추천할게요'라고 답했다.



김 비서관의 이런 대답은 여당 원내지도부 일원으로부터 받은 인사 청탁을 강 비서실장과 김현지 제1부속실장에게 전달하겠다는 뜻으로 읽혀 논란이 제기됐다.

더불어민주당 문진석 원내운영수석부대표가 2일 서울 여의도 국회에서 쟁점 예산과 법인세·교육세 인상안을 두고 막판 협상을 위해 운영위원장실로 향하고 있다.

대통령실 관계자는 이와 관련해 "두 사람 간의 대화 자체가 부적절했다"며 "특히 대통령실이 관여하는 사안도 아닌데, 거기에 내부 직원이 사적 대답을 한 것이 문제"라고 설명했다.



민주당도 "매우 부적절하다"는 입장을 밝혔다.



박수현 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 "매우 부적절하다고 하는 것에 이견은 없다"며 "대통령실의 우려 표명도 그런 수준으로, 매우 부적절한 처신으로 보고 있는 것은 틀림 없다"고 말했다.



이어 정청래 대표와는 논의해보지 못했다고 밝히며 "(문 수석) 본인 사과와 의사 표명 의지, 원내대표의 의견 등 종합적 요소가 있다. 의사 표명이 우선"이라고 덧붙였다.

국민의힘은 김 실장이 '청와대 상왕'임이 드러난 인사청탁이라고 총공세를 퍼부었다.



박성훈 수석대변인은 논평에서 "국정 곳곳에서 '김현지를 통하면 다 된다'는 '만사현지, 현지형통 공화국'이라는 조롱이 왜 나오는지 적나라하게 입증됐다"며 "왜 그토록 민주당이 김현지 실장의 국정감사 출석을 온몸으로 막아섰는지 이번 사건이 명확히 증명하고 있다"고 했다.



이어 "대통령 임명직이 아닌 민간협회 회장직까지 김 실장이 좌지우지한다는 것은 명백한 사적 청탁이자 직권 남용으로 범죄 행위"라며 "즉각적인 특검, 수사가 필요한 중대한 국정농단 사안"이라고 주장했다.



최은석 대변인은 기자들과 만나 "집권 여당 국회의원과 대통령실 비서관이 협회장 인사 청탁 문자를 주고받은 것은 대단히 부적절하다. 대통령실과 민주당의 즉각 해명을 요구한다"며 김 비서관의 즉각 사퇴와 문 수석의 해명을 촉구했다.



최수진 원내수석대변인도 논평에서 "문자 한 통으로 인사 청탁, 실세는 현지 누나였다"며 "이 사안은 명백한 직권남용이자 국정농단, 권력형 비리로 수사를 통해 전 과정과 관련자를 철저히 밝혀야 한다"고 촉구했다.

<연합>