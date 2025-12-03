기온 뚝 떨어지면 심장은 먼저 무너진다… 가슴 통증 30분이면 119 [건강+]

겨울철에는 심근경색 위험이 특히 높아 가슴 통증이 20~30분 지속되면 즉시 119에 도움을 요청해야 한다. 챗GPT 이미지

“가슴 통증이 20~30분간 이어지면 단 1분도 지체하지 마세요.”

갑자기 추워지는 겨울철, 우리의 혈관은 순간적으로 꽉 조여든다. 이때 혈압은 오르고, 심장은 평소보다 훨씬 강한 스트레스를 받는다. 의료진은 “이 시기 심근경색 발생이 눈에 띄게 늘어난다”며 각별한 주의를 당부한다.

심근경색은 관상동맥이 갑자기 막히면서 심장근육이 괴사하는 치명적 질환이다. 막힌 시간만큼 심장은 회복력을 잃는다.

정 교수는 겨울철 위험 요인을 이렇게 설명한다.

겨울에는 움직임이 줄어들면서 체중이 쉽게 늘고, 추위 자체가 혈압을 끌어올리고 혈관을 수축시키는 요인이 된다. 여기에 연말·겨울철 특유의 기름지고 짠 음식 섭취가 많아지면 혈관에 부담이 더해진다. 감기나 독감 같은 호흡기 감염도 전신 염증 반응을 높여 심장혈관에 악영향을 미칠 수 있다.

결국 여러 위험요인이 한꺼번에 겹치면서, 겨울은 심장에게 가장 혹독한 계절이 된다.

심근경색을 의심해야 할 대표적인 신호는 우선 가슴이 조이는 듯한 강한 압박감이다. 환자들은 흔히 무거운 돌로 가슴을 눌러 놓은 것처럼 답답하고 숨이 막히는 통증으로 표현한다. 이 통증은 때때로 왼쪽 어깨와 팔, 목이나 턱, 등까지 번져 올라가는 방사통을 동반하기도 한다. 여기에 식은땀, 메스꺼움, 숨이 차는 호흡곤란이 함께 나타난다면 심근경색 위험은 더욱 높아진다.

이러한 증상이 20~30분 넘게 유지됐는데 “괜찮아지겠지”라고 버티는 것이 가장 위험하다.

응급실에 도착하면 심전도·혈액 검사로 심근경색 여부를 신속히 확인한다.

진단이 내려지면 풍선·스텐트로 막힌 혈관을 즉시 뚫는 관상동맥 중재술이 시행된다.

심장성 쇼크나 심정지 상태라면 에크모(ECMO) 등 기계 순환 장치가 투입돼 심장·폐 기능을 일시적으로 대신한다.

심근경색을 예방하려면 무엇보다 혈압·혈당·콜레스테롤 같은 기본 수치들을 정기적으로 확인하고, 의사가 처방한 약이 있다면 꾸준히 복용을 이어가는 것이 중요하다. 여기에 금연과 절주, 적정 체중 유지가 더해지면 심혈관 위험을 크게 낮출 수 있다. 식단 역시 영향을 미친다. 겨울철에는 기름지고 짠 음식 대신 채소와 과일, 생선 중심의 식사가 권장된다. 특히 심혈관 질환 고위험군이라면 독감 예방접종을 제때 맞는 것도 중요한 예방법이다.

심근경색은 ‘시간 = 생명’이다. 빠르게 움직이면 살고, 망설이면 치명적인 결과로 이어질 수 있다.

이대목동병원 순환기내과 정소담 교수는 “기온이 크게 떨어지면 심장혈관이 급격히 수축해 심근경색 위험이 높아진다”며 “가슴이 조이거나 답답한 통증이 20~30분 이상 지속되면 반드시 119를 불러 응급실로 이동해야 한다”고 강조했다.