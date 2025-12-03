외국인 개별관광객 늘자 제주 불법 관광업도 성행

자치경찰, 불법유상운송 등 64건 적발

중국인 렌터카 이용 제한 악용

제주도에 외국인 개별 관광객이 늘면서 불법 관광영업도 늘어난 것으로 나타났다.

제주도자치경찰단은 올해 불법 관광영업 사범 64건을 적발했다고 3일 밝혔다. 지난해 단속한 31건보다 2배 이상 많이 적발된 것이다.

불법 관광영업 단속 현장. 제주도자치경찰단 제공

자치경찰은 지난 3∼11월 단속반을 운영한 결과 불법 유상 운송이 43건으로 가장 많았고, 이어 무자격 가이드 17건, 무등록여행업 4건 등이었다. 자치경찰은 현재 무등록여행업은 자체 수사 중이며, 불법 유상 운송과 무자격 가이드 행위는 유관부서에 통보했다.

적발된 사례 대부분 중국 사회관계망서비스(SNS)를 통해 낮은 가격으로 개별여행객 2~3명 등 소규모 팀을 모집한 뒤 제주시 내 특정 장소에서 만나 1인당 약 2만∼3만원을 받고 승합차를 이용해 관광지로 안내하는 불법 유상 운송 또는 무자격 안내 행위 등이다.

자치경찰단은 중화권 개별여행객이 증가한 데다 중국이 제네바 협약 미가입국이라 자국 운전면허로는 국내 렌터카를 이용할 수 없다는 점이 불법영업 성행 배경으로 보고 있다.

제주도자치경찰단은 “지난달 주제주 중국총영사관을 방문해 불법 관광 영업 사례를 공유하고 관광객 안전 확보를 위한 홍보 협력 방안을 논의했다”며 “내년에도 불법 관광 영업에 대한 단속을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.제주관광공사의 2024년 제주 방문 외국관광객 실태조사에 따르면 90.1%가 개별여행이고 중국은 자유여행 94.3%, 부분패키지 3.2%, 완전 패키지 2.5%순으로 나타났다.