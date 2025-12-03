심야에 5만권 위조지폐로 ‘거스름돈 사기’…일당 검거

이천경찰서, 일당 3명 구속 송치

위조지폐 5만원권 20장 소지해

심야에 식당과 편의점 등에서 5만권 위조지폐를 내고 거스름돈을 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.

5만원권. 사진은 기사 내용과 관계없음. 뉴시스

경기 이천경찰서는 위조통화취득 및 행사 혐의로 20대 A씨 등 3명을 구속해 검찰에 송치했다고 3일 밝혔다.

A씨 등은 지난달 13일 새벽 이천 주변 일대의 식당과 편의점 등 총 12곳을 돌며 5만원권 위폐를 내고 거스름돈을 챙긴 혐의를 받고 있다.

경찰은 맨눈으로 봤을 때 위폐는 진폐와 구분이 어려울 정도로 비슷하며 컬러프린트로 제작된 것으로 추정한다고 설명했다.

피해자들은 같은 날 오전 3시부터 위폐 의심 신고를 잇달아 접수했다. 수사에 착수한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 A씨 등이 범행에 이용한 차량을 특정하고 같은 날 오후 4시쯤 이들을 대전에서 붙잡았다.

조사 결과 A씨 등은 5만원권 위폐 20장을 소지한 상태로 범죄를 저지른 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨 등이 지인 관계에 있는 20대 B씨로부터 범행 하루 전인 지난달 12일 고속도로 휴게소 상에서 위폐를 건네받았다는 진술을 확보하고 추적에 나서 이달 1일 수원에서 B씨를 추가 체포했다.

B씨는 경찰에서 “위폐의 존재 자체를 몰랐다”는 취지로 진술하는 등 모든 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.

그러나 경찰은 휴대전화 포렌식 등을 통해 A씨 등이 B씨와 나눈 대화 내역을 살펴본 결과 양측이 범행을 공모한 것으로 보고, B씨에 대해서도 같은 혐의로 구속영장을 신청했다. B씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 3일 열릴 예정이다.

경찰 관계자는 “B씨는 혐의를 부인하고 있지만 위폐를 직접 제작했을 가능성이 있어 계속 조사할 계획”이라며 “B씨가 별도로 갖고 있던 위폐는 없었다”고 말했다.

그러면서 “A씨 등이 검거될 당시 갖고 있던 위폐 4장을 압수하고, 피해자로부터 8장을 확보했다”며 “나머지 위폐는 시중에 유통된 것으로 추정된다”고 덧붙였다.

경찰은 B씨에 대한 구속 여부가 결정 나는 대로 위폐 제작 경위를 수사할 방침이다.