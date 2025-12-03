'위대한가이드2.5' 김대호 "여행가면 그 나라 클럽 가…여자에 환장해서"

MBC every1 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'

방송인 김대호가 깜짝 발언과 클럽댄스로 모두를 놀래켰다.

지난 2일 방송된 MBC every1 예능 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 6회에서는 라오스로 떠난 김대호, 최다니엘, 전소민, 박지민 일명 '라둥이들'의 라오스 여행기가 펼쳐졌다.

이날 라오스에 도착한 가이드 최다니엘은 처음부터 '독재 가이드' 면모를 보이며 멤버들의 불만을 산다. 이에 김대호는 "얘 완전 독재네. 박명수 보다 더해"라고 지적하며 "내가 가이드 할까?"라며 최다니엘의 자리를 넘본다.

이날 네 사람은 라오스 시내에서 현지 음식을 먹고 숙소에 도착해 짐을 푼 뒤 밤 거리로 나선다.

라오스 시내는 시끄러운 음악소리와 넘치는 인파로 마치 클럽을 연상케 하는 분위기에 네 사람은 흥이 폭발한다.

MBC every1 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'

MBC every1 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'

MBC every1 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'

흥에 취한 네 사람은 거리에서 댄스파티를 열고 각자 다양한 춤사위를 보이며, 현지 카메라까지 몰려와 현장과 스튜디오를 폭소케 했다.

박지민은 김대호에게 "라오스에서 클럽은 안가보셨냐"고 물었고 김대호는 "난 여행지 가면 그 나라 클럽은 꼭 간다"고 답했다.

이어 "음악과 문화도 다르고 여자에 환장해서 그렇다"고 덧붙여 주변을 웃음바다로 만들었다.

한편, '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'는 '위대한 가이드3'로 먼 여정을 떠나기 전, 시청자도 쉽게 따라 해볼 수 있는 유쾌한 여행기를 보여주는 MBC every1 예능 프로그램으로 매주 화요일 오후 8시 30분 방송된다.