이재명 대통령, 12·3 비상계엄 1년 맞아 '대국민 특별성명' [한강로 사진관]

12·3 비상계엄 사태 1년을 맞아 이재명 대통령이 3일 서울 용산 대통령실에서 대국민 특별성명 '빛의 혁명 1주년을 맞아 국민께 드리는 말씀'을 발표했다. 이 대통령이 이날 성명에서 "12.3 쿠데타는 우리 국민들의 높은 주권 의식과 대한민국 민주주의의 놀라운 회복력을 세계 만방에 알린 계기가 됐다"며 "우리 국민의 위대한 용기와 행동을 기리기 위해 12월 3일을 ‘국민주권의 날’로 지정할 것"이라고 밝혔다.

이어진 민주주의 회복 1년 계기 외신 기자회견에서는 "세계 시민 여러분께도 감사드립니다. 함께 관심갖고 지원해 준 덕분에 대한민국의 시민 혁명이, 빛의 혁명이 성공할 수 있었습니다"며 "대한민국의 이 아름답고 평화로운 시민 혁명이, 민주주의의 회복이 전 세계에 세계사적인 모범이 되기를 바랍니다"고 말했다.

기자회견이 끝난 후 이 대통령은 대통령실에서 5부 요인 초청 오찬을 가졌다. 우원식 국회의장, 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장, 김민석 국무총리, 노태악 중앙선거관리위원회 위원장이 참석한 오찬에서는 국정 운영상황을 공유하고 각 기관 현황이 논의됐다.