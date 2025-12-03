화사, 청룡무대 버프 받고 글로벌 인기 확산…'굿 굿바이' 빌보드200 역주행

12월 6일자 빌보드 '글로벌 200' 43위

'월드 디지털 송 세일즈' 4위→2위

가수 화사가 지난 11월 19일 KBS '제46회 청룡영화상'에서 배우 박정민과 축하무대를 펼치고 있다. KBS

가수 화사의 신곡 'Good Goodbye'(굿 굿바이)가 빌보드 음원차트에서 역주행하며 글로벌 인기를 보이고 있다.

2일(현지시간) 발표된 12월 6일자 빌보드차트에 따르면 화사의 'Good Goodbye'(굿 굿바이)가 빌보드 글로벌 200에서 43위에 올랐다.

해당 곡은 앞서 지난 10월 15일 음원 공개 후 'billboard WORLD DIGITAL SONG SALES'(빌보드 월드 디지털 송 세일즈)에서 4위에 오른 뒤 이번 역주행으로 차트에 재진입하며 2위에 올랐다.

이외에도 3일 'iTUNES SONG CHART'(아이튠즈 송 차트)에서 대만, 말레이시아, 싱가포르, 키르기스스탄 등 4개 지역 1위와 홍콩, 인도네시아 2위, 태국 및 베트남 3위, 미국 27위 등에 오르며 글로벌 인기를 증명했다.

'billboard WORLD DIGITAL SONG SALES'(빌보드 월드 디지털 송 세일즈) 2위에 오른 화사의 'Good Goodbye'(굿 굿바이). billboard 홈페이지

이같은 결과는 지난 19일 KBS '제46회 청룡영화상'에서 배우 박정민과 선보인 축하무대도 한 몫 한 것으로 볼 수 있다.

두 사람은 화사의 'Good Goodbye'(굿 굿바이) 뮤직비디오에서 장기 연애 커플의 자연스러운 모습을 연기했고 '청룡영화상' 무대에서 그대로 재현해내 큰 화제가 된 바 있다.

3일 기준 화사의 'Good Goodbye'(굿 굿바이) 뮤직비디오 유튜브 조회수는 5만5234만 회로 '한국 인기 뮤직비디오 Top100' 1위 자리를 지키고 있다.

한편, 화사는 2023년 6월 소속사를 피네이션으로 옮기고 'Maria(마리아', 'I Love My Body(아이 러브 마이 바디)', 'NA(나)' 등 솔로곡을 발매하며 해외활동을 활발하게 펼쳐왔다.