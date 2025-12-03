한동훈 "계엄 예방 못해 깊이 사과…과거 잘못된 사슬 끊어야"

"비상계엄이 모든 걸 망쳐"…"李대통령, 계엄만 빼고 나쁜 짓 다 해'

12·3 비상계엄 당시 국민의힘 대표였던 한동훈 전 대표는 3일 계엄 사태에 대해 사과했다.



한 전 대표는 12·3 비상계엄 1년을 맞이한 이날 국회도서관 앞 쪽문에서 기자회견을 열어 "당시 여당 당 대표로서 계엄을 미리 예방하지 못한 점에 대해 다시 한번 국민들께 깊이 사과드린다"며 허리를 숙였다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 3일 서울 여의도 국회도서관 인근 쪽문에서 12·3 비상계엄 1주년 기자회견을 하고 있다.

그는 "그날 밤 우리 국민의힘은 바로 저 좁은 문을 통해 어렵사리 국회로 들어가 계엄을 해제하는 데 앞장섰다"며 "그날 밤, 우리 국민의힘의 공식적인 결단과 행동은 우리가 배출한 대통령이 한 비상계엄일지라도 앞장서서 막고 단호하게 국민 편에 서겠다는 것이었음을 기억해달라"고 말했다.



그는 계엄 당시 상황을 복기하며 "민주당은 22번의 탄핵과 함께 국정을 마비시켰다. 정말 안타까운 것은 이재명 (당시 더불어민주당) 대표에 대한 유죄 판결이 줄줄이 예정돼 있던 상황이었기 때문에 우리가 버텨내기만 하면 새로운 국면이 열리는 상황이었단 점"이라고 했다.



이어 "그런 상황에서 누구도 이해할 수 없는 비상계엄이 모든 것을 망쳤다"며 "그날로부터 1년이 지났지만, 국민들이 지켜낸 민주주의는 사실 더 나빠졌고 대한민국 사회는 길을 잃고 있다"고 지적했다.



그러면서 "대통령실 특활비는 부활했고, 대통령실 앞 집회는 더 어려워졌고, 실세 측근 비서관은 불러도 국회에 안 나오고 약속했던 특별감찰관은 감감무소식이다. 대통령이 자신의 유죄 판결을 막으려 사법부를 겁박하고 인사 개입하고 검찰을 폐지하고 있다"며 "윤석열 전 대통령이 계엄으로 나라를 망쳤다면 이 대통령은 딱 계엄만 빼고 나쁜 짓을 다 해서 이 나라를 망치고 있다"고 주장했다.



한 전 대표는 "이제 퇴행이 아니라 미래로 가자. 과거 잘못 때문에 미래 희망을 포기할 수 없다"며 "우리가 내일로 나아가려면 과거의 잘못된 사슬은 과감하게 끊어내야 한다. 반성할 수 있는 용기만이 그 전진을 가능하게 할 것"이라고 강조했다.



한 전 대표는 '오늘 당에서 사과라고 보기 어려운 메시지가 나왔다'는 지적에 "사과받을 분은 민주당이 아니라 국민이다. 민주당은 이 상황을 만들어 사과해야 할 사람들"이라며 "국민들이 그만 됐다고 할 때까지 사과해야 한다"고 말했다.



최근 당 당무감사위원회가 한 전 대표의 가족이 연루된 의혹이 제기된 당원게시판 사건 조사에 착수한 것에 대해선 "미래로 가야 할 대단히 중요한 시기다. 퇴행이 아니라 미래로 가야 한다"고 말을 아꼈다.



내년 6·3 지방선거에서의 역할을 기대해도 되느냐는 질문에는 "저는 국민의힘 정치인이고, 국민의힘이 국민의 사랑을 받고 국민의 도구와 힘이 되기 위해 존재하고 일하는 사람"이라며 "할 수 있는 모든 것을 하겠다"고 답했다.



이날 현장에는 송석준·배현진·고동진·박정훈·정성국·정연욱·진종오·안상훈 의원 등 친한계 의원들도 참석했다.

<연합>