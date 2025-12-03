SBS ‘키스는 괜히…’ 전세계 사로잡다

넷플릭스 비영어 쇼 부문 1위

공개 첫 주부터 47국서 큰 반향

SBS 수목 드라마 ‘키스는 괜히 해서!’(사진)가 지난주 전 세계 넷플릭스 비영어 쇼 부문에서 가장 많이 시청된 작품으로 나타났다.



3일 넷플릭스 공식 사이트 ‘투둠’의 톱10 집계에 따르면 이 드라마는 지난달 24~30일 시청수(시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값) 550만을 기록하며 비영어 쇼 부문 1위에 올랐다. 한국을 비롯해 브라질·칠레·볼리비아·콜롬비아 등 47개국에서 1위를 차지했다.

‘키스는 괜히 해서!’는 생계를 위해 워킹맘으로 위장 취업한 싱글 여성 고다림(안은진)과 우연한 첫 키스 이후 그에게 빠져드는 상사 공지혁(장기용)의 로맨스를 그렸다. 첫 화부터 두 주인공의 키스 장면을 배치한 빠른 전개와 익숙한 로맨스 클리셰가 오히려 시청자들의 호응을 얻고 있다는 평가다. 공개 첫 주 비영어권 3위로 출발한 이 드라마는 2주 차 2위, 3주 차에 정상에 올랐다.



같은 기간 나영석 PD 사단의 예능 ‘케냐 간 세끼’가 비영어 부문 5위(190만 시청수), 전소니·이유미 주연 시리즈 ‘당신이 죽였다’가 6위(180만 시청수)를 기록했다.



한편 영어 쇼 부문에서는 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘기묘한 이야기’ 시즌5가 5960만 시청수를 기록하며 압도적 1위를 차지했다. 미국 인디애나주 호킨스에 사는 단짝 친구들이 기이한 사건들을 추적하는 내용을 담은 미스터리 스릴러로, 2016년 첫 공개 이후 이어져 온 시리즈의 마지막 시즌이다.