산림청 예산 3조원 시대 개막…산림재난대응 역량 강화 예산 ↑

산림청이 예산 3조원 시대를 열었다. 초대형 산불과 산사태 등 산림재난·재해 대응 예산이 대폭 늘었다.

3일 산림청에 따르면 국회는 이날 산림청 내년도 예산으로 3조260억원을 의결했다. 올해 대비 4091억원(15.6%) 늘었으며 정부안(3조47억원) 대비 213억원 증액됐다.

산림항공관리본부 소속 초대형헬기가 산불 진화를 하고 있다. 산림청 제공

산림예산은 2007년 1조원을 넘었고 2017년 2조원을 돌파했다.

예산을 살펴보면 산림재난 대응과 임업인 경영 활성화를 위한 산림산업육성 예산이 전년대비 큰 폭으로 상승했다. 산림재난대응은 전년보다 44.3%, 산림산업육성은 9.2%, 기후변화대응 4.0%, 국민복지증진 2.9% 증가했다. 국제산림협력분야는 예산 일부가 공적개발원조(ODA)로 편입되면서 7.7% 줄었다.

내년부터 3년간 2640억원을 투자해 들여오는 산불진화 헬기는 내년 대형헬기(시누크·담수량 1만 ℓ), 중형헬기(수리온·3000ℓ) 각 1대에 88억원이 편성됐다. 산림청은 내년엔 40%, 2027년엔 50%의 예산을 배정받는다. 산림재난 대응 인력 증원을 위한 인건비 42억원도 반영됐다.

신규사업을 보면 동시다발 대형산불의 광역·통합 대응을 위한 남부권·동해안 산불방지센터 조성(19억원), 산불대응센터 조성·운영(10개소·41억원), 인공지능(AI)기반 산림재난 탐지 무선통신망 구축(10억원) 등이다.

국립고흥(다도해)산림치유원(5억원), 제천국립산림치유원(2억원), 국립영양자작누리 치유의 숲 조성(2억원), 전남 무안 산림레포츠센터 조성(2억원), 산림 미래혁신센터, 산림에너지 자립마을, 섬숲경관복원, 관악산 및 보림사 주변 비자림 산림생태복원 등 90억원이 신규 짜여졌다.

김인호 산림청장은 “기후변화에 따라 산림청의 당면한 과제인 산림재난대응 역량을 강화하는 한편 탄소중립 등 산림정책을 잘 펼쳐나가겠다”고 말했다.