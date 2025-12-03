세계일보
이경실 아들, 군복무 중 영리활동…사업체 폐업

입력 : 2025-12-03 17:47:30
수정 : 2025-12-03 17:47:29
개그맨 이경실 아들인 배우 손보승이 운영하던 사업체가 폐업했다.

 

온라인 쇼핑몰 '프레스티지'는 지난달 26일 폐업 처리한 상태다. 이경실 달걀 브랜드 '우아란' 판매처로, 손보승이 대표를 맡았다. 우아란 고가 판매 논란과 함께 손보승의 군 복무 중 영리활동 의혹이 불거지자 사이트를 닫은 것으로 보였다. '아트테크닉 서울체험관'에서도 우아란 판매를 중단, 아무 곳에서도 구매할 수 없는 상황이다.

 

손보승은 2021년 비연예인 여자친구가 임신, 다음 해 3월 아들 이훈을 안았다. 결혼식은 올리지 않았으며, 소속사 마다엔터테인먼트와 계약이 만료된 상태다. 올해 6월 훈련소에 입소, 7월9일부터 상근예비역으로 복무 중이다. 부가가치세 일반과세자로서 영리 활동을 해 구설에 올랐다. 군법 제16조(영리행위 및 겸직금지)에 따르면, 군인은 군무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하거나 다른 직무를 겸할 수 없다. 국방부장관 허가 없이 영리활동을 할 수 없으며, 위반 시 징계나 처벌을 받을 수 있다.

 

최근 우아란은 난각번호 4번인데, 1번(30구 기준 1만5000원~2만원 수준)과 비슷한 가격에 판매해 갑론을박이 벌어졌다. 국내에서 유통하는 달걀에는 10자리 난각번호가 찍히는데, 마지막 한 자리는 사육환경을 뜻한다. 식품의약품안전처에 따르면 난각번호 1번은 방사 사육, 2번은 축사 내 방사, 3번은 개선된 케이지, 4번은 기존 케이지 등을 의미한다. 4번은 닭 1마리당 허용하는 공간이 면적 0.05㎡로 가장 좁으며, A4용지 한 장(0.062㎡)보다 작은 수준이다.

 

이경실은 지난달 19일 인스타그램에 "4번 달걀 30구 1만5000원인은 비싼 것이 맞지만 우아란 품질은 시중 달걀보다 월등히 품질이 좋다"며 "소비자 마음까지 헤아리지 못한 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다. "난각에 표기된 1~4번은 달걀 품질 등급과는 무관하다. 우아란이 높은 가격을 유지하는 이유는 사육환경이 아닌 원료와 사육방식 차이"라며 "강황, 동충하초 등 고가 원료를 급여하고, 농장 위생·질병관리 등을 통해 품질과 신선도를 유지하기 위한 비용이 많이 투입되고 있다. 난각번호 4번만 보고 품질을 판단할 수 없는 것"이라고 강조했다.

 

손보승의 군 복무 기간 영리활동 의혹도 해명했다. "나중을 위해 아들이 군대 가기 전 대표로 등록했지만 손보승과는 전혀 상관없는 일"이라며 "지금까지 계속 투자하는 상황이라서 아직 영리를 취하지 못했다"고 했다.

