문진석 “추천 좀 해줘”… 김남국 “훈식이형·현지누나한테 추천할게요!!”

文·金 ‘인사청탁’ 문자 포착 파문

대통령실 “金에 엄중 경고 조치”

野 “김현지가 上王 입증됐다”

더불어민주당 문진석 원내운영수석부대표가 김남국 대통령실 디지털소통비서관에게 인사 청탁을 하는 문자메시지가 포착되면서 후폭풍이 거세게 불고 있다. 대통령실은 김 비서관에게 ‘엄중 경고’ 조처에 나섰고, 대화 내용 중 김현지 제1부속실장이 거론되면서 국민의힘은 다시금 ‘만사현통’ 공세를 쏟아냈다.

더불어민주당 문진석 원내운영수석부대표가 2일 국회 본회의에서 김남국 대통령실 디지털소통비서관과 나눈 텔레그램을 보고 있다. 뉴스핌 제공

대통령실은 이날 “부정확한 정보를 부적절하게 전달한 내부 직원에 대해 공직 기강 차원에서 엄중 경고 조치했음을 알린다”며 김 비서관에 대한 ‘엄중 경고 조치’를 공지했다. 민주당 박수현 수석대변인도 국회에서 관련 질문을 받고 “매우 부적절하다고 하는 것에 이견은 없다”고 말했다. 박 수석대변인은 “정 대표와 아직 논의하지 않았다”면서도 “(문 수석부대표) 본인 사과와 의사표명 의지, 원내대표의 의견 등 종합적 요소가 있다. 의사표명이 우선”이라고 했다.



전날 국회 본회의 도중 문 수석부대표가 김 비서관에게 홍성범 한국자동차모빌리티산업협회 상무를 회장으로 추천해 달라고 부탁하는 문자메시지가 언론 카메라에 잡혔다. 문 수석부대표는 같은 대학 동문이라는 점을 강조했고, 김 비서관은 ‘훈식이 형이랑 현지 누나한테 추천할게요’라고 답하며 논란이 됐다.



국민의힘은 “김 부속실장이 ‘청와대 상왕’임을 입증한 인사 청탁”이라며 김 부속실장을 겨냥하고 총공세에 나섰다. 아울러 대통령실 대상 현안질의·국정조사·청문회 등 모든 카드를 거론하며 김 비서관의 즉각 사퇴와 문 수석부대표의 해명을 촉구했다.



박성훈 수석대변인은 이날 논평을 통해 “인사위원장인 강훈식 비서실장과 공식적 인사권이 없는 김 부속실장이 동시에 거론됐다는 사실만으로도, 대통령실에서 실제 인사권을 행사하는 사람이 누구인지 명백히 확인됐다”며 “즉각적인 특검, 수사가 필요한 중대한 국정농단 사안”이라고 주장했다. 최은석 원내수석대변인도 “집권 여당 국회의원과 대통령실 비서관이 협회장 인사 청탁 문자를 주고받은 것은 대단히 부적절하다”며 “대통령실과 민주당의 즉각 해명을 요구한다”고 말했다.