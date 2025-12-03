12·3 계엄 1년 이장우 대전시장 “계엄 때 청사 나와서 뭐 했어야 했냐”

이장우 대전시장이 12·3 비상계엄 1년을 맞은 3일 “비상계엄 선포 후 아무 일도 일어나지 않았는데 당시 대전시장이 무엇을 했어야했냐”며 행적 논란 등에 불쾌감을 드러냈다.

이장우 시장은 이날 기자회견에서 ‘시민의 생명을 보호해야 하는 책무가 있는 시장으로 지난 1년 소회를 말해달라’는 질문에 “비상계엄이 발동됐는데 대전시장이 (청사에 나와서)진두지휘하는 게 큰 문제 아니냐”라며 “당시 행정자치국장, 행정부시장이 긴급간부회의를 소집했다고 해서 시장 승인없이 왜 소집했냐 질책했고 특이사항있으면 보고하라고 했다, 이게 정상적 업무아니냐”고 발끈했다.

이장우 대전시장이 3일 시청에서 기자회견을 하고 있다. 강은선 기자

비상계엄 당일 청사에 모습을 드러내지 않은 이장우 시장은 ‘집에서 보고받으며 (만일 사태에)대비하고 있었다’고 말해 비판 여론이 일었다. 지난 10월 대전시 국정감사에서는 당시 대응을 위해 긴급 간부회의를 소집한 고위공무원을 이 시장이 되려 질타했던 일도 드러났다.

이 시장은 “계엄은 잘못됐다”면서도 “대전시장이 시청사에 나와서 뭘 해야하냐”고 되물었다.

그러면서 “인천시장은 나왔다고 지적하고, 저는 안나왔다고 뭐라한다. 국민의힘 원내대표도 몰랐다고 한다”며 “다음날(4일) 언론사 사장 조찬모임이 있어 새벽 1시까지 취소 여부를 확인하고, 만일사태에 대비하고 있었다”고 덧붙였다.

이 시장은 “저도 1987년 학생운동을 했고, 6·10 항쟁주역이며, 대학 3·4학년 때는 내리 민주화운동에 헌신했다”며 “계엄은 국가 천재지변이나 사변, 교전이 있을 때 할 수 있는 조치이나 권한이 있다고 다 사용해선 안된다”고 계엄에 반대 입장을 피력했다.

그러면서도 “다수 의석을 갖고 있다고 해서 협상과 타협하는 과정이 생략되는 것은 다수에 의한 폭거”라며 “대한민국 정치가 성숙해지려면 의회민주주의를 회복하는 게 중요하다”고 당시 비상계엄 선포가 더불어민주당에 책임이 있다는 취지로 발언했다.

이 시장은 “시정에 집중하고 싶어도 (비상계엄 당시 행적 등)정치적으로 끌어당기려는 것은 바람직하지 않다”며 “나도 계엄령 관련해서 사과받아야 할 사람”이라고 목소리를 높였다. 이 시장은 사과해야 할 주체에 대해선 “지방선거 때 말할 수 있을 것”이라면서 누군지는 밝히지 않았다.