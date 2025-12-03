박대준 쿠팡대표 "피해자 보상 적극 검토하겠다"

박대준 쿠팡 대표는 3일 대규모 회원 정보 유출 사태에 대해 피해자 보상을 검토하겠다는 입장을 밝혔다.
박 대표는 이날 국회 정무위 현안 질의에서 '전원 보상할 것이냐'는 국민의힘 강명구 의원의 질의에 "피해자에 대해서는 적극적으로 검토하겠다"고 답했다.
박 대표는 보상 범위와 시점에 대해서는 "지금 법률적으로 본 것은 아니고, '고객들이 피해를 입었다'는 의미이고 그분들에게…"라고 답했다.
추후 정보 유출에 따른 피해자를 중심으로 보상안을 마련하겠다는 것으로 풀이된다.
박 대표는 쿠팡 정보기술(IT) 관련 부서 직원 절반 이상이 중국·인도 등 외국인이라는 주장에 대해서는 "그렇지 않다"며 "한국인이 절대다수이고, 외국 쪽은 소수"라고 해명했다.
박 대표는 또 정보 유출에 대한 공지가 미흡하다는 지적에 대해서는 "빨리 협의해서 좀 더 잘 안내할 수 있도록 조치를 취하겠다"고 밝혔다.
김범석 쿠팡 의장의 소재와 귀국 여부에 대해서는 "현재 해외에 있는 것으로만 알고 있다"며 "귀국 여부는 모르겠지만, 저도 올해 국내에서 만나본 적은 없다"고 말했다.
김 의장은 미국 모회사인 쿠팡 아이엔씨(Inc) 이사회 의장으로 실질적인 지배력을 행사하고 있지만, 이번 사태 이후 어떠한 입장 표명도 하지 않아 비판받고 있다.
박 대표는 보안 수준을 높이기 위해 대만에 도입한 패스키 기술을 우리나라에도 적용하는 데 대해서는 "서둘러 도입할 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다.
비밀번호를 입력하는 대신 지문과 같이 기기에 내장된 생체 인식을 도입하겠다는 것이다.
박 대표는 정보 유출의 범위와 관련, "결제 정보는 유출되지 않았다"며 "망 분리가 돼 있어서 결제 정보는 같이 보관하고 있지 않다"고 설명했다.
박 대표는 정보 유출 방식에 대해서는 "인증키를 어떤 식으로 갖고 나갔는지는 수사를 해봐야 한다"고 덧붙였다.
<연합>