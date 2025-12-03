김진태 도정, 사상 첫 강원도 국비 10조원 시대 열었다

강원도가 사상 첫 국비 10조 시대를 열었다.
김진태 강원도지사는 3일 도청 브리핑룸에서 "2026년도 국비 10조2600억원을 확보했다"며 국비 10조 시대 개막을 공식 발표했다.
이번 확정액은 정부안 10조2003억원에서 단 한 건의 감액 없이 국회 심의 과정에서 597억원(0.6%)이 추가 증액됐다. 신규 36개 사업 398억원, 증액 11개 사업 199억원이 반영됐다.
특히 국회 증액 과정에서 신규 반영된 사업 규모는 역대급 규모로 평가된다.
대표적으로 △6.25전쟁 3대 전투 중 하나인 춘천대첩을 기념하기 위한 강원 호국광장 조성 1억원(총사업비 120억원) △의료 데이터 기반 암 치료 특화 인프라 구축을 위한 강원 의료 AX 산업 실증 허브 조성 20억원(총사업비 350억원) △국내 유일 ESS 국제시험 인증 중심지 도약을 위한 3단계 사업 대용량 ESS 복합 시험∙인증 플랫폼 구축 10억원(총사업비 245억원, 기존 1∙2단계는 추진 중) 등 도에서 역점적으로 추진해 온 지역 현안과 미래산업 기반 마련 사업들이 대거 반영됐다.
3대 분야별 확보 규모를 살펴보면 미래산업 분야 1조1968억 원으로 지난해 1조944억 원보다 1024억원이 증가했다. 반도체 237억원, 바이오 392억원, 미래차 136억원, 인공지능(AI) 216억원 등 도 7대 미래산업과, 미래산업의 핵심 기반인 AI 관련 사업이 대거 포함됐다.
사회간접자본(SOC) 분야는 2조3628억원으로 동서고속철도 1696억원(전년 대비 89억원 증가), 제2경춘국도 810억원(전년 대비 574억원 증가), 영월~삼척고속도로 50억원, 용문~홍천 광역 철도 5억원, 강릉~삼척 고속화철도 10억원, 소양 8교 건설 1억원 등이 반영됐다.
복지 분야는 2조8315억원으로 올해 2조6138억원보다 2177억원(8.3%) 증가했다.
김시성 강원도의회 의장은 “강원특별자치도 출범 이후 미래산업 글로벌도시로 도약하기 위해 많은 노력을 기울여 왔다"며 "이번 국비 확보 과정에서 미래산업 관련 신규사업이 10개 이상 편성되는 등 정부안에 포함되지 않았던 사업들이 국회 심의 과정에서 대거 반영됐다”고 설명했다.
이어 “도의회도 미래산업도시 도약과 도민 삶의 질 향상을 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.
김진태 강원지사는 “9월 1일 정부 예산안에 반영된 10조2003억원을 감액 없이 지켜냈고 여기에 597억원이 추가 증액됐다”며 “정부안이 단 한 건의 감액도 없이 그대로 통과된 것은 매우 이례적인 일”이라고 강조했다.
이어 “특히 국회 증액 사업 가운데 신규 36개 사업은 매우 큰 규모로 총사업비 기준으로도 수천억 원에 달할 것”이라고 설명했다.
그러면서 “많은 국비를 확보한 만큼 도민이 체감하실 수 있도록 예산을 조기 집행하겠다”며 “국비확보에 함께 힘을 모아 주신 지역 국회의원들께 감사드린다”고 인사를 전했다.