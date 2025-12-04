“회사 다녀도 적자 인생”… 월급보다 ‘세금·보험료·물가’ 더 올랐다 [수민이가 화났어요]

최근 5년간 월급보다 근로소득세·사회보험료·필수생계비가 빠르게 오르면서 이른바 ‘유리 지갑’ 직장인들의 부담이 늘었다는 분석이 나왔다.

4일 한국경제인협회 분석에 따르면 근로자 월 임금은 2020년 352만7000원에서 2025년 415만4000원으로 연평균 3.3% 상승한 것으로 나타났다. 같은 기간 월급에서 원천 징수되는 근로소득세와 사회보험료의 합은 월 44만8000원에서 59만6000원으로 연평균 5.9% 늘었다.

서울 아침 기온이 영하 7도까지 내려가며 강추위가 찾아온 지난 3일 서울 종로구 광화문네거리에서 패딩 등 외투를 입은 시민들이 출근길을 재촉하고 있다. 연합뉴스

이에 따라 임금에서 세금과 사회보험료가 차지하는 비중은 12.7%에서 14.3%로 커졌다. 월평균 실수령액은 2020년 307만9천원에서 2025년 355만8천원으로 연평균 2.9% 오르는 데 그쳤다.

항목별로 근로소득세는 2020년 13만1626원에서 연평균 9.3% 상승해 2025년 20만5138원으로 올랐다.

사회보험료는 31만6630원에서 39만579원으로 올라 연평균 4.3% 상승했다.

고용보험료 상승률이 5.8%(2만8219원→3만7382원)로 가장 높았고 건강보험료는 5.1%(12만9696원→16만6312원), 국민연금 보험료는 3.3%(15만8715원→18만6885원) 올랐다.

필수생계비 물가도 2020년 대비 연평균 3.9% 상승하면서 체감임금 하락에 영향을 줬다.

대분류별 상승률은 수도·광열(6.1%), 식료품·비주류 음료(4.8%), 외식(4.4%), 교통(2.9%), 주거(1.2%) 순으로 높았다.

사진=게티이미지뱅크 제공

소분류로는 23개 중 17개 품목의 물가 상승률이 월급 상승률(3.3%)을 상회했다. 기타연료·에너지(10.6%), 가스(7.8%), 전기(6.8%) 등의 상승 폭도 컸다.

한경협은 근로자 체감소득을 높일 방안으로 물가에 따라 과표구간이 자동 조정되는 ‘소득세 물가연동제’를 제안했다.

한경협은 “과표 기준이 물가 상승분을 제대로 반영하지 못하면서 (근로자에게) 상위 과표 구간이 적용되고 사실상 세율이 인상되는 효과가 발생하고 있다”고 설명했다.

세수 감소 우려와 관련해선 국내 소득세 면세자 비율(33.0%)을 일본, 호주 등 수준으로 낮춰야 한다고 말했다.

사회보험의 경우 구직급여 반복 수급, 건강보험 과잉 진료를 막는 등 지출 구조개선을 통해 보험료율 인상을 최소화하려는 노력이 필요하다고 한경협은 강조했다.

장바구니 물가 안정에 대해서는 “한시적으로 운영 중인 농수산물 온라인 도매시장은 산지와 구매자 간 직거래가 가능하고 수수료가 낮아 유통비용을 줄일 수 있다”며 입법을 통한 상시화를 제안했다.