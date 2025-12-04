'나혼산' 전현무, 이장우 결혼식서 주례자 데뷔…"잠 설쳤다" 토로

MBC

'나 혼자 산다' 전현무가 인생 첫 주례자로 데뷔한다. '사회자' 기안84와 함께 '팜유 왕자' 이장우의 결혼식을 준비하는 과정은 어땠을지 더욱 궁금증이 커진다.

오는 5일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 전현무와 기안84가 각각 주례자와 사회자로 나선 '팜유 왕자' 이장우의 결혼식 현장이 공개된다.

이장우는 지난여름 '제4회 팜유 세미나 in 튀르키예 이스탄불' 여정에서 전현무와 박나래에게 팜유와의 이별을 전하며 결혼 소식을 밝혔다. 이어 그는 '팜유 대장' 전현무에게 주례를 부탁했다. 전현무는 예상치 못한 요청에 당황했지만, 흔쾌히 인생 첫 주례자가 될 것을 약속했다.

이번 방송에서는 지난 11월 23일 이장우의 결혼식에서 전현무가 주례자로 데뷔하는 모습이 담긴다. 공개된 사진에는 당일 아침 전현무가 '사회자'를 맡은 기안84와 함께 결혼식 출격을 준비하는 모습이 포착돼 눈길을 끈다.

전현무는 마스크팩과 사이버틱한 상의로 깔맞춤한 모습으로 등장, 기안84와 무지개 회원들을 당황하게 만든다. 미용실에 나란히 앉아 'MZ 주례자' 스타일링을 받는 전현무와 '사회자' 스타일링을 받는 기안84의 모습이 이목을 집중시킨다. 전현무는 인생 첫 주례인 만큼, 직접 준비한 주례사가 적힌 종이를 보며 주례 연습에 매진한다고.

또한 전현무는 긴장한 기안84를 위해 "사회자는 들뜨면 안 돼"라며 사회자 선배로서 조언과 꿀팁을 전수한다. 선배의 가르침에 메모까지 하던 기안84는 갑자기 전현무에게 예상치 못한 부탁을 한다. 이에 전현무는 진심 어린 부탁에 당황하며 웃음을 터트리는데, 과연 기안84의 부탁은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

또한 전현무는 "한 달에 사회만 다섯 번 본 적 있다"며 "사회는 전혀 긴장이 안 된다"고 했으나, "어제 잠을 설쳤다"며 인생 첫 주례자 데뷔를 앞두고 그동안 느껴보지 못한 긴장감을 고백해 더욱 시선을 끈다. 사랑하는 '팜유 왕자' 이장우의 결혼식이기에 더욱 잘하고 싶은 전현무의 진심이 전해진다고.

결혼식장이 가까워질수록 "미치겠네"라며 떨림을 감추지 못한 전현무와 기안84가 새신랑 이장우와 반갑게 인사를 나누며 인증사진을 찍는 모습도 포착됐다. 전현무의 첫 주례 모습은 어땠을지 본 방송이 더욱 기대된다.

'나 혼자 산다'는 이날 오후 11시 10분 방송된다.

<뉴스1>