라이온코리아, 서울시 기부문화 활성화 유공 표창 수상

라이프·헬스케어 기업인 라이온코리아는 자사 사회공헌 활동 ‘아장아장 캠페인’으로 서울시 기부문화 활성화 유공 표창을 받았다고 3일 밝혔다.

아장아장 캠페인은 임신부 가정의 건강과 저출생 극복을 위해 기획된 프로젝트다. 라이온코리아는 서울시 등록 임신부와 다둥이 가정에 자사 생활용품을 기부하고 있다.

지난 2일 서울시청에서 열린 제1회 서울 나눔-이음 기념식에서 오세훈 서울시장(왼쪽)과 한상훈 라이온코리아 대표가 기념사진을 촬영하고 있다. 라이온코리아 제공

이번 캠페인은 2023년 11월 서울시, 서울 사회복지공동모금회와 업무 협약으로 본격 시작됐다. 지난해부터 서울시 거주 임신부에 위생용품 세트를 제공했다. 올해 6월에는 삼둥이 이상 출산 가정으로 지원 대상을 확대했다.

위생용품 세트는 면역력 약화로 올바른 구강 관리와 손 씻기가 중요한 임신부 가정을 위해 ‘아이! 깨끗해’ 핸드워시, 자사 오랄케어 브랜드의 칫솔 및 치약으로 세심하게 구성했다.

한상훈 라이온코리아 대표는 “증가하는 출산율에 발맞춰 2026년부터는 서울시와 함께하는 '아장아장 캠페인'의 지원 규모를 연 6만 개로 확대할 계획”이라며 “'건강한 생활 습관 만들기'를 기업 철학이자 최우선 과제로 두고 지역사회와 협력해 지속가능한 사회공헌 모델을 구축해 나갈 것”이라고 말했다.