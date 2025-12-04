“하지마!” 모텔 전화 너머 비명…20대男, 남녀 중학생들 흉기살인

창원 모텔서 흉기 살인…계획범죄 무게

피의자 사망에 ‘공소권 없음’ 종결 예정

“채팅방 여중생에 호감…거부하자 범행”

경남 창원시 한 모텔에서 20대 남성이 10대 중학생 남녀 3명을 흉기로 찌르고 사망하는 사건이 발생했다. 경찰은 계획범죄 정황을 포착하고 수사를 이어가고 있다.

지난 3일 오후 흉기 살인 사건이 발생한 경남 창원시 마산회원구 합성동 한 모텔 앞에서 경찰이 현장을 살피고 있다. 오른쪽은 모텔 내부 사건 현장. 창원=연합뉴스·SBS 보도화면 캡처

4일 경남경찰청에 따르면 전날 오후 5시7분쯤 경남 창원시 마산회원구 합성동 소재 4층짜리 모텔에서 흉기 난동이 발생했다는 여성의 신고가 접수됐다. 신고자는 정확한 신고 내용을 이야기하진 않았지만 경찰은 고함과 함께 “하지 마”라는 소리를 듣고 긴급상황으로 판단, 경남소방본부에 공동 대응을 요청했다.

20대 피의자 A씨는 소방 당국이 현장에 도착했을 당시 모텔 건물 앞에 추락한 상태였다. B양과 10대 C·D군은 모텔 객실 화장실에서 흉기에 찔린 상태로 발견됐다. B양과 C군은 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 숨졌다. A씨도 다발성 골절 등 중상을 입고 병원으로 이송됐으나 사망했다. D군은 중상을 입고 현재 치료를 받고 있다.

경찰은 A씨가 미리 흉기를 준비한 것을 확인하면서 계획범죄에 무게를 싣고 있다. A씨는 전날 오후 2시43분쯤 사건이 벌어진 창원시 마산회원구 한 모텔 인근 마트에서 술과 흉기를 구입했다. 이후 곧장 범행 장소인 모텔로 이동해 객실을 잡았다.

사건 당일 B·E양, C·D군은 함께 놀던 중 A씨 연락을 받은 B양이 E양과 함께 모텔로 갔다. 이들은 모두 친구 사이로, 중학생이다. 당초 사건 현장에는 A씨와 B양, 그리고 이후 모텔에 들어간 C·D군 등 4명만 있었던 것으로 알려졌으나 경찰 조사 결과 E양은 B양과 처음부터 이들과 함께 있었던 것으로 드러났다. B·E양은 오후 4시24분쯤 모텔 입구에서 A씨를 만나 함께 객실로 올라갔다.

지난 3일 오후 경남 창원시 마산회원구 합성동 한 모텔에서 흉기 사건이 발생, 경찰이 현장을 통제하고 있다. 창원=뉴스1

경찰은 모텔에서 A씨에게 B양과 함께 흉기에 찔린 C·D군이 모텔에 들어간 경위를 파악 중이다. 이 모텔은 정문에는 폐쇄회로(CC)TV가 있지만 C·D군이 들어간 후문에는 CCTV가 없다. 사건 당시 B양은 112에 전화해 별다른 신고 내용을 알리지 않았지만, 범행 상황이 수화기 너머로 들리게끔 경찰에 전달했다. 이후 E양도 경찰에 신고해 모텔 위치를 알려줬다.

A씨와 B·E양은 약 2주 전 사회관계망서비스(SNS) 오픈채팅방으로 알게 돼 이전에도 한 차례 만났다. 이후 A씨는 B양에게 호감을 보이며 계속 연락했고 사건 당일도 B양을 모텔로 불렀다. B양이 E양과 함께 오자 A씨는 E양에게 잠시 밖으로 나가달라고 해 E양은 문밖으로 나왔다. 이후 객실에서 ‘쿵’하는 소리가 들리자 불안을 느낀 E양은 C·D군에게 연락해 도움을 요청했다. A씨는 이후 문을 열어준 뒤 E양 등을 안으로 들였고 시비가 붙자 범행을 저질렀다.

A씨는 출동한 경찰이 객실 문을 두드리자 창밖으로 몸을 던진 것으로 파악됐다. E양은 신고를 받고 출동한 경찰이 현장에 도착하면서 목숨을 건졌다. E양은 경찰 조사에서 “A씨가 B양에게 호감이 있었는데 남자친구가 없는 줄 알았던 B양에게 남친이 있다는 사실을 알게 되고, B양도 호감을 거부하자 미리 범행을 준비한 것 같다”고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 휴대전화 포렌식 등을 통해 정확한 사건 경위를 조사하고 있다. 경찰은 생존자인 D군의 진술 확보가 사건 규명에 핵심이 될 것으로 보고 있다. 다만 경찰은 범죄 피의자가 사망함에 따라 사건을 ‘공소권 없음’으로 종결할 예정이다.